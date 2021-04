”Kaksi vuotta vatuloitu, eikä mitään ole saatu aikaan”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Matias Marttinen vaatii, että hallitus edistää puoliväliriihessään paikallista sopimista.

Kansanedustaja Matias Marttinen (kok.) vaatii, että koska kolmikanta ei löytänyt keinoja paikallisen sopimisen edistämiseen, maan hallitus ottaa tehtävän itselleen.

– Työryhmä on hakenut ratkaisuja kahden vuoden ajan, mutta mitään ei ole saatu aikaan. Kahden vuoden työryhmävatuloinnin jälkeen hallituksen on kannettava vastuu ja tehtävä päätös. On tullut selväksi, ettei paikallinen sopiminen etene ilman lakimuutoksia, Marttinen sanoo tiedotteessaan.

Työ- ja elinkeinoministeriön työryhmä pohti kaksi vuotta, miten paikallista sopimista voidaan edistää. Tänään ryhmä ilmoitti, että edellytyksiä jatkotoimiin ei ole. Ryhmään kuului edustajia työnantaja- ja työntekijäjärjestöistä, työ- ja elinkeinoministeriöstä ja valtioneuvoston kansliasta.

Marttinen on tehnyt lakialoitteen, jolla poistettaisiin paikallisen sopimisen kiellot. Hänen mukaansa nykyisin paikallinen sopiminen estetään 50 000 yrityksessä.

– Yritykset pitää saada yhdenvertaisten sopimismahdollisuuksien piiriin.

Marttinen vaatii, että hallitus päättää ensi viikolla puoliväliriihessään paikallisen sopimisen edistämisestä.