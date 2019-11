Kaksi viidestä ei pidä pimeällä ajamisesta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Jo pienikin ajonopeuden alentaminen antaa lisäaikaa havaintojen tekoon.

Kaksi viidestä kokee pimeällä autoilun haastavaksi, selviää Liikenneturvan teettämästä kyselystä.

62 prosenttia vastaajista kertoi kiinnittävänsä pimeällä enemmän huomiota oman ajoneuvonsa nopeuteen valoisaan aikaan verrattuna.

Liikenneturvan mukaan autoilijan tärkein ja yksinkertaisin keino oman havainnointinsa helpottamiseksi on nopeuden alentaminen olosuhteiden mukaiseksi.

Tärkeää se on erityisesti taajamissa, joissa liikkuu paljon kävelijöitä ja pyöräilijöitä.

– Pimeällä tai hämärässä näkemäalue pienenee ja havaintoaikaa jää vähemmän kuin valoisalla. Hämärässä näkemistä voivat vaikeuttaa niin liikenne- ja katuvalot, vastaantulevien ajoneuvojen valot kuin häikäistyminenkin, Liikenneturvan koulutusohjaaja Toni Vuoristo sanoo.

– Sade hankaloittaa havaintojen tekoa entisestään. Jo pienikin ajonopeuden alentaminen antaa auton tai polkupyöränkin kuljettajalle tarvittavaa pelivaraa eli lisäaikaa havaintojen tekoon.

Vuoriston mukaan kuljettajan on pidettävä huoli siitä, että ajoneuvon nopeus on sellainen, jossa sen hallinnan voi säilyttää ja pysäyttää kehnoissakin olosuhteissa. On hyvä huomata, että nopeuden alentaminen neljänneksellä lyhentää jarrutusmatkan lähes puoleen.

Kyselyn toteutti Liikenneturvan toimeksiannosta Kantar TNS Oy ja siihen vastasi yhteensä 1 009 henkilöä, joista autoilijoita oli 795.