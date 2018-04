”Kaksi tahoa sopii. Sopimus sitoo kolmattakin, jolle se on vielä ankarampi.”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Antero Vartia ihmettelee, miten kaksi osapuolta voi velvoittaa työehtoneuvotteluissa ulkopuolisia.

”Tällä hetkellä hallituksessa käsitellään työaikalakia. Siinä isoin kysymys on se, että kun sovitaan työehtosopimusten yleissitovuudesta, määritellään alalle minimiehdot, jotka koskettavat kaikkia – siis sekä järjestäytyneitä että järjestäytymättömiä yhtiöitä”, vihreiden kansanedustaja Antero Vartia sanoo Twitterissä julkaisemallaan videolla.

Vartia ihmettelee, miten nykyistä työehtosopimusjärjestelmää, jossa neuvotteluosapuolina ovat järjestäytyneet työntantajat ja työntekijät, voidaan pitää oikeudenmukaisena.

”Minimiehdot koskettavat kaikkia toimijoita. Paitsi sinne kirjoitetaan usein, että näillä järjestäytyneillä on oikeus poiketa niistä minimiehdoista ja mennä vielä niiden alle. Mutta niillä, jotka ei ole järjestäytyneet, niillä ei ole samaa oikeutta.”

”Kertokaa mulle, miten voidaan pitää oikeudenmukaisena järjestelmää, jossa kaksi tahoa neuvottelee keskenään sopimuksen, joka sitoo myös kolmatta osapuolta, mutta se sopimus on ankarampi sille kolmannelle osapuolelle kuin niille, jotka sen sopimuksen tekee keskenään omasta tahdostaan. Tämä on se, mitä yritetään muuttaa”, Vartia sanoo.

Hänen mukaansa on ymmärrettävää, että ammattiyhdistysliike vastustaa muutosta.

”Se mikä on hämmentävää on se, että sitä vastustaa myös EK. Koska ne haluaa, että niiden jäsenillä on paremmat oikeudet kuin niillä, jotka ei oo niiden jäseniä. Tämän takia Suomen yrittäjät meuhkaa tästä asiasta”, Vartia sanoo.

Kenen oikeustajuun sopii se, että kaksi osapuolta voi solmia omaksi edukseen myös ulkopuolisia velvoittavan sopimuksen, jossa ulkopuolisilla on kaiken lisäksi heikommat sopimusehdot? Tästä on kyse, kun kiistellään työaikalaista. pic.twitter.com/J5OFdrGKmp — Antero Vartia (@anterovartia) April 1, 2018