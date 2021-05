Kaksi sota-alusta lähelle Ranskaa – kiista Britannian kanssa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kalastajat ovat raivostuneet Jerseyn saaren vaatimista uusista säännöksistä.

Britannian hallitus on ilmoittanut lähettävänsä kaksi laivaston sota-alusta valvomaan tilannetta St Helierin satamassa Jerseyn saarella.

Taustalla on maan EU-eron jälkeinen kalastuskiista Ranskan kanssa. Ranskalaiset kalastajat ovat raivostuneet uudesta lisenssijärjestelmästä, jonka käyttöä edellytetään alueella toimivilta veneiltä.

Ranskan meriasioista vastaava ministeri Annick Girardin on uhannut katkaista koko saaren sähkönjakelun. Noin 95 prosenttia Jerseyn sähköstä tulee kolmen vedenalaisen kaapelin kautta Ranskasta. Ministerin mukaan vastatoimiin ryhdytään, sillä uusia lisenssisäädöksiä ei voi hyväksyä.

– On harmillista, että tilanne on tämä. Mutta katkaisemme sähkön, jos siihen on tarvetta, Annick Girardin sanoi parlamentin keskustelussa.

BBC:n mukaan Britannian laivaston HMS Severn -partiolaiva saapui paikalle torstaiaamuna. HMS Tamar seuraa pian perässä.

Partiolaivoja on käytetty myös aiemmin kalastusalusten turvaamiseen ja muun muassa Venäjän laivaston alusten seuraamiseen Britannian rannikon edustalla.

Normandian alueen kalastajat aloittivat mielenilmauksen torstaiaamuna. Alusten kerrotaan kokoontuvan St Helierin edustalle ja palaavan Ranskaan iltapäivällä.

Juuri @nicktolhurst lähettämän kuvan perusteella Ranskalainen 'armada' on lähestymässä St.Helieriä. Historiallisesti ei tietenkään ole poikkeuksellista, että kaksi NATO maata 'sotii' toisiaan vastaan kalastuksen takia (ft. Islanti vs UK 1958-76)

