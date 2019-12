Kaksi miestä tietää hallituksen linjan al-Holiin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Heistä ensimmäinen ei vastaa kysymyksiin ja toinen toimii salassa.

Miten te saatoitte ajatella, että tällaisessa kysymyksessä, joka on poliittisesti tulenarka, äärimmäisen sensitiivinen ja myös poliittisesti tärkeä, tämä kysymys ratkaistaan jonkun yksittäisen virkamiehen toimesta, ja te ja koko hallitus pelkurimaisesti piiloudutte hänen selkänsä taakse?

Näin kysyi kokoomuksen kansanedustaja Ben Zyskowicz ulkoministeri Pekka Haavistolta (vihr.) eduskunnan kyselytunnilla torstaina. Ministeri vastasi, kuten al-Holin asiassa on hallituksen jäseniltä totuttu kuulemaan. Sen voi tislata yksinkertaisuudessaan näin:

Hallituksen (ei julkisessa) iltakoulussa 31.10 on käsitelty (salainen) toimintalinjaus, jota asian hoitoon nimetty (salainen) erityisedustaja toteuttaa (salassa).

Salamyhkäisyyden ministerit ovat toki perustelleet vetoamalla turvallisuussyihin.

Suurin piirtein sama vastaus kuultiin myös pääministeri Sanna Marinia (sd.) kyselytunnilla sijaistaneen valtiovarainministeri Katri Kulmunin (kesk.) suusta. Marin ei päässyt paikalle Brysselin kokousmatkan vuoksi. Siellä kysymykset al-Holista kiellettiin.

Kokoomuksen Antti Häkkänen tivasi eduskunnassa Katri Kulmunilta hallituksen linjaa. Hän huomautti, että ministeriaition vasemmassa laidassa istuu kaksi ministeriä, joilla on asiasta eri linja.

Toinen ministeri sanoi eilen, että lehdistä luetaan, se on ainoa tieto, ja toinen ministeri on kuukausia valmistellut tätä asiaa. Luuletteko, pääministerin sijainen, että tämä herättää luottamusta kansalaisissa?

Katri Kulmuni vastasi, että ulkoministeri johtaa valmistelua. Sitten hän totesi, että ”toimintalinjasta on päätetty sen suhteen, että sinne laitetaan erityisedustaja selvittämään, kuinka voidaan auttaa viranomaisreittejä pitkin ihmisiä”.

Kulmuni vahvisti asian vielä myöhemmin iltapäivällä.

– Sille iltakoulussa päätetylle linjaukselle, että erityisedustaja on sinne nimetty ja hän virkavastuulla sitten tekee työtä sen puolesta kuinka voidaan auttaa siellä olevia lapsia. Poliittista päätöstähän ei ole olemassa mistään muusta kuin tästä asiasta, hän totesi.

Hallituksen linja on siis yhtä kuin ulkoministeri Pekka Haaviston määrittämä ”toimintalinja” ja sitä toteuttava ”erityisedustaja”.

Milloin tästä piti kertoa?

Kerrataanpa, mitä al-Holin asiassa on mediatietojen valossa tapahtunut.

Hallituksen epävirallisessa ja ei-julkisessa iltakoulun keskustelussa 31.10 on tehty jonkinlainen päätös ”toimintalinjasta”, jonka sisällöstä ei ole tarkempaa tietoa. Al-Holin asiaan on nimitetty erityisvirkamies ulkoministeriössä. Ilta-Sanomien tietojen mukaan tehtävää ensin hoitanut konsulipäällikkö Pasi Tuominen ei suostunut kotiuttamaan ISIS-leirin suomalaisia ilman poliittista mandaattia ja joutui tämän takia Pekka Haaviston syrjäyttämäksi. Sitten tehtävään nimettiin uusi henkilö. Syytökset tässä tapahtuneista väärinkäytöksistä ovat sittemmin unohtuneet uusien kohujen ja paljastusten jatkuessa.

Medialle vuodettujen paperien mukaan kaikkien leirin suomalaisten kotiuttamiseen on tehty ulkoministeriön johdolla pitkälle viety ja tarkka suunnitelma – operaatio KORPI. Charterlennon oli määrä tuoda leiriläiset Irakin Erbilin kautta Helsinki-Vantaalle tällä viikolla. Helsingin Sanomien tietojen mukaan operaatiota ei jostain syystä toteutettu aikataulussa, mutta uusia lentoja on kaavailtu ensi viikolle. Leiriläisille on jo jyvitetty Suomesta sosiaaliviranomaiset ja muut palvelut.

Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen vahvisti torstaina, että leiriläiset oli tarkoitus lennättää Suomeen tällä viikolla. Medialle vuotaneet paperit oli päivätty marraskuun 22. päivälle ja niissä oli hänen nimensä. Mukana hankkeessa on väkeä ulkoministeriön lisäksi myös sisäministeriöstä, sosiaali- ja terveysministeriöstä ja puolustusministeriöstä. Ylen mukaan Korpi-operaatio on tarkoitettu erittäin salaiseksi. Pekka Haavisto sanoi kuitenkin tällä viikolla tiedotustilaisuudessaan, ettei mitään aktiivista operaatiota ole käynnissä.

Mutta kuka tästä on päättänyt tai edes tiennyt, ja milloin asiasta aiottiin kertoa paitsi julkisuuteen, edes hallituskumppaneille?

Tähän mennessä yksikään hallituksen ministereistä ei ole suoraan myöntänyt olleensa selvillä operaation olemassaolosta. Sekä pääministeri Sanna Marin että valtiovarainministeri Katri Kulmuni ovat kertoneet, etteivät ole tienneet hankkeesta tuoda leiriläiset Suomeen ja ovat saaneet tiedon siitä mediasta. Kulmunin mukaan asiaa ei ole käsitelty myöskään ulko- ja turvallisuuspoliittisessa ministerivaliokunnassa. Pääministeri Marinin mukaan ulkoministerin toimilla on kuitenkin ollut ”hiljainen hyväksyntä”. Tämä kuulostaa kovasti siltä, että asioista on saatu tietää jälkikäteen.

Ulkoministeri Pekka Haavisto on ensin kertonut, ettei tunne ”operaatio Korpea” ja sitten kuvaillut sitä ”slangisanaksi” ja kotimaan varautumiseksi, jonka yksityiskohdista hänellä ei kuitenkaan ole tietoa. Suoraan hän ei asiaa ole kiistänyt. Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) on kierrellyt al-Hol-toimia vähintään yhtä paljon kuin ulkoministeri. Ohisalolta tivattiin operaatiosta useaan kertaan Ylen A-studiossa. Ohisalo antoi ymmärtää, että poliitikko ei näistä asioista välttämättä tietäsi, eikä niitä ainakaan pitäisi joutua kommentoimaan. Tai jos tietäisi, ei pystyisi niitä kommentoimaan.

ISIS-leirin suomalaiset oli siis parhaiden tietojen valossa määrä tuoda Suomeen tällä viikolla. Jos oletamme, että ministerit Marin ja Kulmuni puhuvat totta, eivät asiasta tienneet kuin ilmeisesti ulkoministeri Pekka Haavisto ja sisäministeri Maria Ohisalo sekä mahdollisesti puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.). Häneltä ei tosin kukaan ole asiasta kysynyt. Yhden asian kaikki al-Holia kommentoimaan joutuneet ministerit ovat kuitenkin sanoneet selvästi; kaikesta vastaa ulkoministeri Haavisto.

Kuvio herättää väistämättä kaksi vakavaa kysymystä. Milloin Pekka Haavisto aikoi informoida hallitusta toimistaan ja aiottiinko kansalle tiedottaa leiriläisten kotiuttamisesta vasta kun charterkone rullaa Helsinki-Vantaan VIP-terminaalin porteille.

”Poliittinen päätös”

Palataanpa eduskunnan kyselytunnille ja ministereihin, jotka eivät vastaa suoriin kysymyksiin al-Holin asiasta tai edes poliittisesta linjasta leiriläisten kotiuttamiseen.

Hallituspuolueista vasemmistoliitto on todennut, ettei asiassa edes tule tehdä poliittista päätöstä, koska kyse on viranomaistyöstä ja juridisista kysymyksistä. Vasemmistoliiton kanta on päällisin puolin linjakas, mutta sysää käytännössä vastuun poliittisesti herkän laintulkinnan tekemisestä yksittäiselle virkamiehelle. IS:n tietojen perusteella ensimmäinen al-Hol-edustaja ei tällaista taakkaa suostunut kantamaan.

Hallituksessa ei myöskään ole ymmärretty, että poliittisen linjan tivaaminen ei välttämättä vaadi jonkinlaista virallista päätöstä, vaan sitä, että kansaa johtavat poliitikot edes sanoisivat, mitä he tästä asiasta ajattelevat.

Viimeisen reilun viikon aikana on käynyt selväksi, että vain kaksi miestä lopulta tietää, mikä Suomen ja maan hallituksen linja al-Holin leiriläisten kotiuttamiseen on. He ovat päätökset asiassa tehnyt ulkoministeri Pekka Haavisto ja hänen niitä toteuttamaan nimittämänsä erityisedustaja – ensimmäinen ei vain vastaa kysymyksiin ja toinen toimii salassa.