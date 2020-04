Kaksi mieslääkäriä kuollut Suomessa koronaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Maailmalla koronaan menehtyneistä lääkäreistä 90 prosenttia on ollut miehiä.

Suomessa oli 13. huhtikuuta mennessä kuollut kaksi työikäistä mieslääkäriä koronavirusinfektioon, anestesiologian erikoislääkäri Janne Aaltonen ja yleislääketieteen erikoislääkäri Eetu Salonen kirjoittavat Lääkärilehden keskustelupalstalla.

Suomalaislääkärien kirjoitus on otsikoitu Mieslääkäreiden kuolleisuus koronaan huolestuttavan suuri. Kiinalaisen julkaisemattoman katsauksen mukaan 5.4. mennessä maailmassa oli raportoitu 198 lääkärin menehtyneen koronavirusinfektioon. Heistä noin 90 prosenttia oli miehiä. Tieto on kuitenkin puutteellinen, sillä Italiassa lääkäreitä on menehtynyt koronavirukseen torstaihin 23.4. mennessä peräti 149.

– Pidämme todennäköisenä, että miessukupuoli on itsenäinen riskitekijä vakavalle koronavirusinfektiolle. Tämänhetkisten tietojen perusteella voitaneen pitää perusteltuna, ettei yli 55–60-vuotiaita mieslääkäreitä altistettaisi koronavirukselle, Aaltonen ja Salonen kirjoittavat lehdessä.

– Nopeimmin altistumista saadaan vähennettyä vapaaehtoisilla työjärjestelyillä.

Erikoislääkäreiden mukaan sukupuolten väliset erot ovat havaittavissa myös tehohoitoon joutuneiden tilastoissa. Suomessa tehohoitoon otetuista miehiä on ollut 70 prosenttia. Ruotsissa 12.4. tehohoidossa olleista 839 henkilöstä miehiä oli 75 prosenttia.

Vahvistettujen koronavirustapausten osalta jakauma on tasaisempi. THL:n mukaan Suomessa 12.4. mennessä varmistetuista koronapotilaista naisia oli 50,8 prosenttia ja miehiä 49,2 prosenttia. Tilastoissa ei kuitenkaan kerrota, mikä näytteenoton sukupuolijakauma on.

– Koronaviruspandemiassa vakavasti sairastuneiden ja menehtyneiden sukupuolijakaumaa on kummasteltu maaliskuun alkupäivistä lähtien. Tehohoitoon joutuneilla ero on huomattava, erikoislääkärit kirjoittavat.

Mieslääkäreiden kuolemasta uutisoivat ensin Mediuutiset ja Uusi Suomi.