Kaksi maata näyttää voittaneen viruksen – näin se onnistui

Uusi-Seelanti ja Vietnam ovat toistaiseksi tukahduttaneet koronaepidemiansa.

Uuden-Seelannin pääministeri Jacinda Ardern julisti maanantaina, että koronaviruksen leviäminen on saatu pysäytettyä kokonaan maan rajojen sisällä. Uudessa-Seelannissa ei ole enää havaittu viruksen niin kutsuttuja yhteisötartuntoja. Ardernin mukaan se merkitsee, että virus on ”eliminoitu”.

Tästä eteenpäin rajoituksia aletaan purkaa ja kaikki jäljellä oleviin ja mahdollisiin uusiin tapauksiin liittyvät tartuntaketjut jäljitetään.

– Meidän on varmistettava, ettei virus pääse taas leviämään. Tämä aiheuttaisi uuden tartunta-aallon ja lisää kuolemantapauksia, pääministeri Ardern kuitenkin varoitti.

Virus kitkettiin Uudessa-Seelannissa ennen kaikkea nopealla reagoinnilla. Rajat pantiin kiinni, matkailijat ohjattiin karanteeniin ja tiukat rajoitukset saatettiin voimaan, kun tartuntoja oli havaittu vasta joitakin kymmeniä.

Hieman alle viiden miljoonan asukkaan Uudessa-Seelannissa on todettu yhteensä vain 1 472 koronatapausta. Heistä parantuneiksi oli tiistaina kirjattu 1 214. Tautiin on menehtynyt 19 ihmistä.

Uuden-Seelannin tartunnat nousivat nopeasti maaliskuun puolivälistä kuun loppuun. Huhtikuussa määrät ovat laskeneet ja viimeisen viikon aikana tapauksia on todettu enää muutamia päivässä.

Viranomaisten mukaan nämäkin ketjut kyetään siis kuitenkin jäljittämään ja yhteisötartuntaa ei enää ole. Periaatteessa kyse on siis epidemian ”tukahduttamisesta”.

Vietnamin koronaihme

Vähemmälle huomiolle on jäänyt toinen valtio, jossa virus näyttää pysähtyneen – nimittäin Vietnam. Siellä koronatapauksia on havaittu virallisten lukujen perusteella vain 270, ja yhdenkään ihmisen ei ole todettu kuolleen tautiin.

100 miljoonan asukkaan maan lukuja on epäilty, eikä niihin voida luottaa aivan samalla tavalla kuin varakkaiden länsimaiden lukuihin. Vietnam ei esimerkiksi missään vaiheessa ole edes yrittänyt ryhtyä väestön massatestaamiseen.

Mutta kuten esimerkiksi Deutsche Wellen tästä löytyvässä reportaasissa todetaan, on Vietnam silti selvästi tehnyt hyvää työtä viruksen vastaisessa taistelussa.

Avain vaikuttaa olleen Vietnaminkin tapauksessa ennakointi.

Maan hallitus ”julisti sodan” koronavirukselle jo ennen kuin tautia oli tavattu naapurimaa Kiinan ulkopuolella. Tiukat karanteenit saatettiin voimaan nopeasti ja kaikki tartunnan saaneet ja heidän kontaktinsa pyrittiin jäljittämään.

Metodit ovat olleet rankkoja. Esimerkiksi eräs 10 000 asukkaan kaupunki Hanoin lähellä pantiin kokonaan karanteeniin kolmeksi viikoksi helmikuun 12. päivänä, kun tartuntoja jäljitetiin sinne Kiinan Wuhanista palanneisiin työläisiin. Tuolloin koko Vietnamissa oli todettu vasta kymmenen koronatapausta.

Kontaktien seuraamiseenkin on suhtauduttu Vietnamissa hieman jyrkemmin kuin länsimaissa. Siinä missä muualla on keskitytty pääasiassa tartunnan saaneiden suoriin kontakteihin, on Vietnamissa jäljitetty toisen, kolmannen ja jopa neljännen ”polven” kontakteja ja heidänkin liikkumistaan on rajoitettu – oli heillä oireita tai ei.

Vietnam otti myös tiukan linjan matkaajiin. Kaikki riskialttiiksi katsotuilta alueilta maahan tulleet on pantu suoraan kahden viikon karanteeneihin ja kaikki ulkomaanlennot kiellettiin nopeasti. Maa sulki myös kouluja ja yliopistoja heti helmikuun alussa. Siis ennen kuin varsinaista epidemiaa oli ehtinyt vielä edes kehittyä.

Financial Times luonnehti maan koronaviruksen vastaista taistelua taannoin malliksi siitä, miten taudin voi saada hallintaan rajallisilla resursseilla, mikäli poliittinen johto toimii päättäväisesti.

Valvontavaltio

Vietnamin metodeissa on varjopuolensa. Kommunistisen puolueen johtama valtio on luottanut kattavaan valvontakoneistoon ja armeijan mobilisointiin tiukkojen rajoitusten toteuttamisessa.

Tarvittaessa on turvauduttu pakkokeinoihin ilman vapaiden yhteiskuntien poliittista keskustelua. Esimerkiksi lentomatkustajien karanteenit tarkoittavat käytännöstä ohjaamista valtion ylläpitämille leireille. SCMP:n mukaan niille oli maaliskuun lopulla ohajttu yli 22 000 ihmistä. Kotikaranteeniin oli tuolloin suljettu puolestaan yli 30 000 ihmistä.

Valtiollinen media on rummuttanut ankarasti tietoa viruksesta, sen oireista ja oikeista toimintatavoista. Ihmiset ovat myös valvoneet toisiaan.

Mediatietojen perusteella tämä on johtanut taudin saaneiden ja joskus vain ulkomailta tulleiden syrjintään. Toisaalta syrjintä ja julki tulleiden tartuntojen revittely sosiaalisessa mediassa ovat lisänneet painetta olla rikkomatta rajoituksia.

Rajoituksia puretaan

Deutsche Wellen reportaasin mukaan kansa vaikuttaa tukevan päättäjien valitsemaa linjaa ja myös rajoitustoimien kovat talousvaikutukset on toistaiseksi nielty.

Virallisten lukujen perusteella ainakin noin 3 000 yritystä on sulkenut ovensa epidemian aikana ja esimerkiksi turistikohteita on pantu kiinni.

Vietnamin hallitus on varannut vain noin miljardi euroa talouden paikkaamiseen ja verotulojen on varoitettu ehtyvän rajoitustoimien takia. Tavallisia vietnamilaisia on myös pyydetty lahjoittamaan vapaaehtoisesti varojaan koronakriisin vaikutusten lievittämiseen. Monien kerrotaan tarttuneen pyyntöön.

Vietnamin todellinen testi on edessä nyt, kun rajoituksia on alettu varovasti purkaa. Ensimmäisenä on sallittu pienet kokoontumiset. Bussit, taksit ja kotimaan lennot saavat myös kulkea ensi kertaa kolmeen viikkoon. Julkisilla paikoilla on kuitenkin yhä käytettävä maskeja ja koulut pidetään kiinni vielä viikkoja.

– Monessa maailmankolkassa kärsitään vielä tartunnoista, joten riskimme ei ole vielä ohi, pääministeri Nguyen Xuan Phuc, totesi viime viikolla Los Angeles Timesin mukaan.