Kaksi koronatartuntaa – kaupungit laitettiin sulkutilaan

Länsi-Australian Perth ja Peel on asetettu kolmen päivän sulkutilaan uusien koronavirustartuntojen seurauksena.

Osavaltion johtaja Mark McGowanin mukaan Melbournen läheltä kotoisin oleva mies oli poistunut karanteenihotellista ja viettänyt alueella viisi päivää sairastuneena.

Miehen lähipiiriin kuuluvalta henkilöltä on vahvistettu tartunta. McGowanin mukaan puolenyön aikaan alkavaa sulkutilaa jatketaan ainakin maanantaihin, jotta ”epidemia saadaan murskattua”.

– Meidän on toimittava nyt, jotta uudet yhteisötartunnat saadaan pysäytettyä. Tartuntoja ei ole ollut yli vuoteen, ja elämämme Länsi-Australiassa on jo palannut hyvin normaaliksi muuhun maailmaan verrattuna, Mark McGowan sanoi tiedotustilaisuudessa.

– Teemme kaikkemme suojellaksemme elämäntapaamme, McGowan jatkoi.

Karanteenista poistunut mies oli asunut Perthin Mercure-hotellissa, jossa viereiseen huoneeseen oli majoittunut koronaan sairastunut henkilö. Hän oli saanut kahden viikon karanteeniaikansa lopulla negatiivisen virustestituloksen ja päättänyt viettää viisi päivää kaupungissa ennen paluulentoaan.

Virukselle altistuneita on useissa ravintoloissa, kahviloissa ja uima-altaalla. Viranomaiset yrittävät jäljittää kaikkia paluulennolla olleita 257 matkustajaa.

WA Today -lehden mukaan Pertin ja Peelin asukkaat voivat poistua sulkutilan aikana kotoaan vain välttämättömiin menoihin. Kaikki baarit ja yökerhot suljetaan, ja ravintoloista sallitaan vain ruoan ulosmyynti. Myös maskipakko astuu voimaan perjantaina.

