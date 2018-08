Kaksi kolmesta yrityksestä kokee osaajapulaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Osaajapula koskettaa Elinkeinoelämän keskusliiton mukaan yrityskenttää odotettuakin laajemmin.

Elinkeinoelämän keskusliiton mukaan osaajapula kärjistyy asemansa jo vakiinnuttaneissa pitkän linjan pienissä ja keskisuurissa yrityksissä.

EK:n yrityskyselyyn mukaan 26 prosentilla yrityksistä on huomattavia vaikeuksia löytää henkilöstöä. Lisäksi 41 prosenttia yrityksistä raportoi jonkinasteisista vaikeuksista osaajien löytämisessä.

Osaajapula ei rajoitu enää pelkästään nopean kasvun yrityksiin. Merkittävät rekrytointivaikeudet ovat jopa yleisempiä aseman säilyttämiseen tai kohtalaiseen kasvuun tähtäävissä yrityksissä.

Voimakasta kasvua tavoittelevista yrityksistä 14 prosenttia oli kohdannut suuria rekrytointiongelmia ja 63 prosenttia tunnisti jonkinasteisia vaikeuksia.

Kohtalaista kasvua tavoittelevissa yrityksissä suuria vaikeuksia oli 28 prosentilla ja jonkinasteisia 50 prosentilla yrityksistä.

Asemansa säilyttämiseen tyytyvissä yrityksissä suurista vaikeuksista raportoi 27 prosenttia ja jonkinasteisista 28 prosenttia.

Kaupunkien läheisellä maaseudulla 42 prosenttia yrityksistä kärsii merkittävistä rekrytointivaikeuksista.

Osaajapulan syynä 30 prosenttia yrityksistä mainitsi työnhakijoiden puutteellisen ammattitaidon. 25 prosenttia totesi, että koulutus ei vastaa yritysten tarpeeseen tai tarvittavaa koulutusta ei ole tarjolla.

Lisäksi 16 prosenttia arveli, että kannustinloukkujen takia työnhakijan ei kannata ottaa työtä vastaan. Samoin 16 prosenttia piti ulkomaisten työntekijöiden rekrytointia liian vaikeana.

Päijät-Hämeen alueella rekrytointipalveluja tarjoavan Kilta Henkilöstöpalvelun vetäjän Kirsi Naamankan mielestä ongelman ratkaisu vaatii laajaa keinovalikoimaa.

– Kannustinloukut olisi purettava, tuloverotusta on laskettava ja työttömyysjaksot pitäisi saada minimoitua. Koulutussektorin pitäisi tehdä rohkeampia valintoja ja reagoida paljon ketterämmin: suunnataan koulutusta sinne, missä on paljon työpaikkoja ja karsitaan sieltä, missä on paljon työttömyyttä. Nämä valinnat eivät osu oikeaan, elleivät yritykset pääse nykyistä konkreettisemmin vaikuttamaan koulutuksen sisältöön ja valintoihin, hän toteaa EK:n tiedotteessa.

EK:n pk-johtaja Jouni Hakala puolestaan haluaisi nostaa kunnianhimon tasoa työllisyystoimissa.

– Työllisyysaste on saatava yli 75 prosentin. Pk-sektori on avainasemassa tuon tavoitteen saavuttamisessa. Osaavien ihmisten saatavuus on jo pullonkaula yritysten kasvulle. Nyt tarvitaan niin kannustinloukkujen purkamista, tarveharkinnan poistamista ulkomaiselta työvoimalta kuin syvempää vuoropuhelua koulutuksen ja yritysten välille osaajapulan lievittämiseksi, hän painottaa.

EK:n yrityskyselyyn vastasi touko-kesäkuussa yhteensä 547 yritysjohtajaa ja yrittäjää.