Kaksi kolmesta Uudenmaan tartunnasta nyt muuntovirusta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Diagnostiikkajohtajan mukaan epidemiatilanne pahenee.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUSin alueen koronavirusnäytteistä jo 64,2 prosenttia eli noin kaksi kolmasosaa on nyt muuntovirusta. HUSin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtosen mukaan kyse on lähinnä viruksen niin kutsutusta brittivariantista eli B.1.1.7-muunnoksesta. Se tarttuu aiempaa kantaa herkemmin. HUSin alueella tutkituista rajavalvontanäytteistä muuntovirusta on ollut 29,1 prosenttia.

Yhteensä HUSin diagnostiikkakeskuksessa tutkittiin viimeisen viikon aikana 57 249 korona-analyysiä, joista 48 132 oli HUS-alueelle. Alueen näytteistä positiivisia oli 1 724 kpl eli 3,6 prosenttia. Viime viikolla ylitettiin myös ensi kertaa 10 000 päivittäisen testin raja.

– Positiivisten kokonaismäärä, %-osuus sekä B117-variantin osuus HUS-alueella kasvaa merkkinä epidemiatilanteen pahenemisesta, Lasse Lehtonen sanoo Twitterissä.

Brittivariantin on ennustettu nousevan lopulta hallitsevaksi virusmuunnokseksi Uudenmaan alueella. Nyt näin näyttää käyvän vielä nopeammin kuin alkuun uskottiin.

Koronatestien määrässä tehtiin HUSissa viikolla 15.-21.2. uusi tuotantoennätys ja 18.2 ylitettiin 10 000 päivittäisen testin määrä (10091 vastattua testiä). Positiivisten kokonaismäärä, %-osuus sekä B117-variantin osuus HUS-alueella kasvaa merkkinä epidemiatilanteen pahenemisesta — Lasse Lehtonen (@lasleh) February 22, 2021