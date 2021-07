Kaksi kolmesta koronasta Suomessa nyt alle 30-vuotiaille

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Nuorten osuus on ryöpsähtänyt. Sairaalahoitoa tarvitsevien määrä kasvaa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos julkisti tiistaina rekisteriin merkityn 290 uutta tartuntaa. Ikäryhmittäin tartunnat ovat jakautuneet aivan toisella tavalla kuin aiemmin on nähty.

Uusista 290 tartunnasta 102 tartuntaa on 20-30-vuotiailla.

Ikäryhmässä 10-20-vuotiaat todettiin 65 uutta tartuntaa.

Kaikkein nuorimmilla eli 0-10-vuotiailla todettiin 20 uutta tartuntaa.

Alle 30-vuotiaiden osuus kaikista tartunnoista on siten 187 eli noin kaksi kolmasosaa.

Esimerkiksi 40-50-vuotiailla uusia tartuntoja todettiin 29.

Kolmella vanhimmalla ikäryhmällä eli yli 60-vuotiailla uusia tartuntoja on yhteensä vain 12. Tätä pidetään muun muassa rokotusten ansiona.

Kaikkiaan uusien tartuntojen määrä on yli kaksinkertaistunut kahdessa viikossa. Kaksi viikkoa sitten tartuntojen 14 vuorokauden summa oli 1 464. Nyt se on 3 118, ja lukema on yhä nousussa.

Sairaalahoidossa Suomessa koronan vuoksi olevien määrä on kasvanut tasaisesti.

Kolme ja neljä viikkoa sitten sairaaloissa oli 29 koronapotilasta, viikko sitten 41 potilasta ja nyt 46 potilasta.