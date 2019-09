Kaksi kolmesta huolissaan sosiaaliturvan käytöstä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vahva enemmistö pitäisi sosiaaliturvan jatkossakin vastikkeellisena, jos saaja on terve ja työikäinen.

Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA:n kyselyn mukaan suomalaiset ovat huolissaan sosiaaliturvan löysistä myöntämisperusteista.

Vastanneista 67 prosenttia on sitä mieltä, että ”yhteiskunnan tuista on tullut saavutettuja etuja, joita käyttävät surutta sellaisetkin, jotka eivät niitä välttämättä tarvitsisi”. Näkemys on yleinen kaikissa demografisissa ryhmissä, eikä esimerkiksi naisten (66 prosenttia) ja miesten (68 prosenttia) käsityksissä ole suurta eroa.

Vain vihreiden, vasemmistoliiton ja RKP:n kannattajista alle puolet pahoittelee sitä, että sosiaaliturvaa käytetään myös ilman välttämätöntä tarvetta. Julkisten rahojen käyttöön suhtautuvat tiukimmin kokoomuksen, keskustan, perussuomalaisten ja kristillisdemokraattien tukijat.

Suomalaisten enemmistö suhtautuu kyselyn mukaan kielteisesti perustuloon. 60 prosenttia pitäisi sosiaaliturvan syyperusteisena, eikä laajentaisi sitä ilman erillistä syytä maksettavaksi rahasummaksi.

Syyperusteinen sosiaaliturva tarkoittaa, että tuen saamiselle pitää aina olla työttömyyden, pienituloisuuden, sairauden, vanhemmuuden tai opiskelun kaltainen selvästi määritelty syy. Kaikille aikuisille automaattisesti pelkän asumisen perusteella maksettavaa perustuloa kannattaa vain reilu neljäsosa (27 prosenttia) suomalaisista.

73 prosenttia pitäisi sosiaaliturvan vastikkeellisena, jos saaja on terve ja työikäinen. Vastikkeettoman tuen kannalla oli vain 12 prosenttia vastaajista. Enemmistö eli 55 prosenttia uudistaisi sosiaaliturvaa yhdistämällä mahdollisimman monta etuutta yhdeksi tueksi ja lisäisi ohjausta ja neuvontaa etuuksien saajille.

– Joutenolo ei ole suomalaisten silmissä hyväksyttävää, tapahtui se sitten tukien tai perityn omaisuuden turvin. Työn eetos istuu suomalaisissa syvässä, EVA:n johtaja Emilia Kullas toteaa.

Tulokset perustuvat 2 007 henkilön vastauksiin viime vuoden syys–lokakuussa.

