Kaksi keskustalaista: Valtio demonisoi alkoholinkäyttöä

Arto Pirttilahti ja Mikko Savola purkaisivat alkoholin etämyyntikiellon.

Keskustan kansanedustaja Arto Pirttilahti ja Mikko Savola vaativat, että valtio ottaa sallivamman asenteen alkoholinkäyttöön.

– Suomalaisten viranomaistahojen lähestymistapa alkoholikysymyksiin on demonisoiva ja heijastelee vanhakantaista ylivarovaista asennetta. Kansalaisten suojelemisen lisäksi todellisena pelkona on sanottu olevan uhka Alkon monopolin murtumisesta, he toteavat yhteisessä tiedotteessaan.

Pirttilahti ja Savola viittaavat keskiviikkona julki tulleisiin tietoihin, joiden mukaan EU-komissio on aloittanut niin sanotun EU Pilot -menettelyn ja tutkii, rikkooko Suomessa noudatettava alkoholin etämyyntikielto EU:n sisämarkkinasääntöjä. Edustajat sanovat olevansa tutkimuksesta huolissaan.

– Suomen vanhakantainen alkoholilaki on korjattava ja suomalainen etämyynti sallittava.

EU-parlamentaarikko Petri Sarvamaa (kok.) kertoi keskiviikkona EU Pilot -menettelystä. Menettely tarkoittaa, että EU:n oikeuden noudattamiseen liittyviä ongelmia yritetään ratkaista varhaisessa vaiheessa. Jos ratkaisuun ei päästä, komissio käynnistää virallisen rikkomusmenettelyn.