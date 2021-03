Kaksi epäilyä oli liikaa – Suomi keskeyttää Astra Zenecan rokotteen käytön

Osa ensi viikolle sovituista rokottamisista joudutaan perumaan.

Suomi keskeyttää Astra Zenecan koronavirusrokotteen käytön. Keskeytys kestää ensi viikon ajan, kun rokotteeseen liittyviä riskejä selvitetään. Suomi seuraa tässä useita muita Euroopan maita, jotka ovat tehneet keskeyttämispäätöksen jo aiemmin. Keskeytysten syynä on ollut huoli siitä, että Astra Zenecan rokotteella ja veritulpilla on yhteys.

Syynä keskeytykseen ovat kaksi tapausta, joissa rokotettu henkilö on kärsinyt veren hyytymisen häiriöistä. Molemmissa tapauksissa kyseessä on aivolaskimotukos, ja molemmilla sairastuneilla on lääketieteellisiä riskitekijöitä, toteaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Astra Zenecan rokotteen on Suomessa saanut 140 000 ihmistä.

– On kaksi potilasta, joilla voisi olla erittäin harvinainen veren hyytymisen oire. Tämä mahdollisesti voisi liittyä rokotukseen. Meillä on ajallinen yhteys, nämä ovat tapahtuneet rokottamisen jälkeen, sanoo THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen.

Eilen torstaina Euroopan lääkevirasto EMA totesi, että Astra Zenecan rokote on tehokas ja turvallinen. Se kuitenkin lisäsi, että rokotteen ja veritulppien yhteyttä ei voi kokonaan sulkea pois. Rokotteiden hyödyt ovat EMA:n mukaan suuremmat kuin haitat. Astra Zenecan rokoteannoksia on annettu EU:ssa ja Britanniassa runsaat 20 miljoonaa kappaletta. Moni maa on päättänyt jatkaa rokotteita EMA:n ilmoituksen jälkeen.

Euroopassa havaituissa tapauksissa oireet ovat alkaneet 4–16 vuorokauden kuluessa rokotteen saamisesta. On havaittu, että oiretapauksissa painottuvat 20–50-vuotiaat naiset. THL ei kerro Suomessa oireilleiden henkilöiden taustatekijöitä.

Keskeytyksen vuoksi osa ensi viikolle sovituista rokottamisista joudutaan perumaan. Jos Astra Zenecan rokotteen käyttö lopetetaan kokonaan, Suomen rokoteohjelma viivästyy.