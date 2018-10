Kaj Turunen: SDP on vastustanut kaikkia työllisyystoimia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomuksen kansanedustajan mukaan Suomi pääsi kiinni maailmantalouden kasvuun kiky-sopimuksen avulla.

Kokoomuksen kansanedustaja Kaj Turunen painottaa, että työllisyysaste on pyrittävä nostamaan seuraavalla hallituskaudella vähintään 75 prosenttiin.

– Työssäkäyvien määrä on tärkeä siksi, että hyvinvointiyhteiskunnan kuluilla olisi mahdollisimman monta maksajaa, Kaj Turunen kirjoittaa Länsi-Savon mielipidekirjoituksessaan.

– Veroja maksavat kustantavat tämän yhteiskunnan hyvinvointipalvelut ja tulonsiirrot niille, jotka niitä tarvitsevat. Tämän vuoksi jokaiselle työhön kykenevälle pitäisi olla töitä kykyjensä mukaan. Nyt on työpaikkoja auki paljon.

Työllisyys on kasvanut kuluneella hallituskaudella jo lähes 120 000 hengellä, ja Suomessa on enemmän työllisiä kuin kymmeniin vuosiin. Kaj Turusen mukaan työllisyystilanteen kohentuminen on nimenomaan hallituksen ansiota, sillä Suomi pääsi mukaan maailmantalouden nousuun vasta kiky-sopimuksen avulla.

– Työntekoon kannustavien, pieni- ja keskituloisille painotettujen, veronkevennysten lisäksi hallitus on muun muassa pidentänyt koeaikoja ja sallinut määräaikaisten työsopimusten solmimisen pitkäaikaistyöttömän kanssa ilman eri perustetta, Turunen toteaa.

– Sdp:n johtama oppositio on vastustanut kaikkia näitä työllisyyttä edistäviä toimia. Ne ovat olleet kuitenkin vain osa välttämättömistä toimista.

– Pidetään nyt yhteiskuntarauhasta kiinni, niin saamme kerätä onnistuneen politiikan hedelmät hyvinvointiyhteiskunnallemme. Yhteiskunnalle, joka antaa yksilölle vapautta, mutta myös vastuuta.