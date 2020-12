Kainuussa kaikki yleisötilaisuudet ja kokoukset kielletty

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ohjeita noudattaen enintään 20 hengen tilaisuudet ovat mahdollisia.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto kieltää 19.12. alkaen tartuntatautilain nojalla kaikki yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset Kainuun alueella 18.1.2021 saakka. Määräys koskee Kainuun alueen kaikkia kuntia.

Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu korkeintaan 20 henkilöä edellyttäen, että virusturvallisuus niissä voidaan varmistaa THL:n ja OKM:n ohjetta noudattaen.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto huomioi päätöstä tehdessään Kainuun alueellisten koordinaatiotyöryhmien kokonaisarvioita alueellisesta koronaepidemian tilanteesta ja suosituksia torjuntatoimiksi.

Kahden viimeisen viikon aikana koronatapausten ilmaantuvuus 100 000 asukasta kohden on ollut Kainuussa 9,7, mutta tilanne muuttuu päivittäin.

Kainuuseen saavutaan juhlapyhien ajaksi eri puolilta Suomea myös alueilta, joissa koronaviruksen ilmaantuvuus on huomattavan korkea. Joulun ja uudenvuoden aikaan on perinteisesti järjestetty isoja yleisötilaisuuksia, joissa viruksen leviämisen riski on suurentunut.

– Vaikka Kainuussa ollaankin epidemian perustasolla, rajoitusmääräyksellä halutaan minimoida yleisötilaisuuksien yhteyteen liittyvää yleisvaarallisen tartuntataudin leviämisen riskiä, aluehallintovirasto toteaa.

Viraston mukaan, jos tartuntatautitilanne muuttuu äkillisesti, kunta voi tehdä tiukempia rajoituksia ja paikallisilla torjuntatoimilla voidaan tehokkaasti estää tautiryvästymien leviämistä.

Epidemiologisen tilanteen muuttuessa myös aluehallintovirasto voi arvioida tilannetta uudelleen ja tehdä mahdollisen rajoitusmääräyksen useiden kuntien alueelle.