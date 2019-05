”Kaikkien puolueiden on syytä tunnustaa tosiasiat”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vain yritysmyönteinen hallitus voi Antti Häkkäsen mukaan onnistua työllisyystavoitteessa.

Kokoomuksen varapuheenjohtaja Antti Häkkäsen mukaan kaikkien puolueiden on nyt hallitusneuvottelujen kynnyksellä syytä tunnustaa tosiasiat.

– Talous ja hyvinvointi kulkevat käsikädessä. Ilman työtä ja yritystoimintaa ei ole hyvinvointia. Ilman yritystoimintaa ei ole työpaikkoja, joista verotulot tulevat julkisiin palveluihin, Häkkänen sanoo.

– Mitä enemmän Suomessa tehdään työtä ja yritystoimintaa, sitä enemmän on ihmisillä toimeentuloa, sitä enemmän on kunnilla ja valtiolla verotuloja palkata hoitajia, lääkäreitä, opettajia ja muita ammattilaisia ja sitä enemmän on eläkemaksun maksajia eläkkeisiin.

Tulevan hallituksen on Häkkäsen mukaan sitouduttava uskottaviin työllisyyttä ja yritystoimintaa kohentaviin keinoihin, jotta hyvinvointiyhteiskunta voidaan pelastaa.

– Ilman yritysmyönteistä hallitusohjelmaa työllisyystavoitetta ei saavuteta. Yritystoiminnan merkitys suomalaisten hyvinvoinnille on korvaamattoman tärkeä. Tämä hyvinvoinnin ja yritystoiminnan kohtalonyhteys olisi syytä muistaa myös niiden poliitikkojen, jotka epäröivät kantaansa Metsä Groupin ilmoittamaan 1,5 miljardin jätti-investointiin. Metsäteollisuus ja biopohjaiset tuotteet ovat hyvinvointimme kivijalka, Häkkänen sanoo.

Kemin investoinnin on uskottu olevan vaikea pala hallitusneuvotteluissa erityisesti vihreille, jotka ovat vaatineet hakkuiden vähentämistä Suomessa.

– Yritystoiminta on tärkeässä roolissa myös maailman ympäristöongelmien ratkaisemisessa. Voimme olla kokoamme suurempia vaikuttajia esimerkiksi ilmastoasioissa, jos panostamme osaamiseen ja yritysten kilpailukykyyn. Vasemman laidan puolueilla näyttää unohtuvan, että suomalaisten yritysten toimintaedellytysten parantaminen on myös ympäristöpolitiikkaa.

Häkkäsen mukaan tulevan hallituksen on myös sitouduttava vastuulliseen taloudenhoitoon.

– Emme voi tehdä katteettomia miljardilupauksia tilanteessa, jossa nykyisiinkin hyvinvointiyhteiskunnan lupauksiin on rahat tiukoilla. Kokoomus ei lähde hallitukseen joka tieten tahtoen vie Suomen takaisin velkakierteeseen.

– Vastuullinen talouspolitiikka on paras tae sille, että myös viiden vuoden päästä tässä maassa on hyvinvointia ja vakaat elinolot. Kokoomus pitää tästä huolen, Häkkänen sanoo.