Kaikkien aikojen operaatio: Saksa lähetti Leninin Venäjälle ”kuin ruttobakteerin”

Neuvosto-Venäjän tulevan perustajan tuonti Venäjälle huhtikuussa 1917 oli Saksan tiedustelun projekti.

Professori Christopher Andrewin teos The Secret World. A History of Intelligence tiedustelun historiasta on juuri julkaistu. Andrew kertoo siinä myös koko tarinan Vladimir Iljitsh Uljanovin eli Leninin palautuksesta maanpaosta Venäjälle junalla, jota Andrew nimittää ensimmäisen maailmansodan menestyksekkäimmäksi Saksan ”kumousoperaatioksi”.

Tsaarin ohrana oli teloittanut 1880-luvulla Venäjällä 17 terroristia salamurhista tai niiden yrityksistä. Yksi teloitetuista oli Aleksanteri III:n salamurhayrityksessä 1.3.1887 mukana ollut Aleksander Uljanov. Hänen tuolloin 17-vuotiaan veljensä, tulevan Leninin, kerrotaan vannoneen kostoa tsaarin hallinnolle.

Myöhemmin bolsevikkivallankumouksellisena Lenin karkotettiin Sveitsiin. Kun tsaari kaatui, hän pääsi lähtemään sieltä Zürichista 9.4.1917 suljetussa junanvaunussa 33 muun bolsevikin kanssa kohti kotimaata.

Venäjä oli sodassa Saksaa vastaan. Winston Churchill käytti Leninin siirtämisen vaikutuksesta ilmaisua ”kuin ruttobasilli” Venäjälle.

Matka tehtiin Saksan läpi Sassnitziin ja Ruotsin ja Suomen Tornion halki Pietariin.

Christopher Andrewin mukaan operaatiolla oli vahva henkilökohtainen tuki Saksan keisarilta. Tämä vitsaili, että Leninille ja mukana matkustaneille bolsevikkitovereille olisi pitänyt antaa matkalle mukaan kopioita hänen puheestaan.

– Sekä korkeimman johdon että Saksan hallituksen mielestä Leninin ”vallankumouksellinen antautumishenki” oli samaa kuin Saksan (sota)voiton hyväksyminen, Christopher Andrew kirjoittaa.

Matkakulujen kustantajaksi ensimmäisenä tarjoutuneen agentin Lenin oli heittänyt ulos. Välittäjänä onnistui lopulta sveitsiläiskommunisti Fritz Platten, joka oli junassa mukana ”matkanjohtajana”, kunnes hänet pysäytettiin Haaparanta-Torniossa.

Lähtöä edeltäneenä pääsiäissunnuntaina Lenin pyrki vielä saamaan liittoutuneilta turvatakuita matkalle ja soitti USA:n lähetystöön. Siellä nuori virkailija halusi soittajasta eroon ja kehotti häntä palaamaan asiaan maanantaina. Hän oli tuleva CIA:n johtaja Allen Dulles.

Britannian MI5 sai Bernistä raportin, jossa todettiin saksalaisten edellyttäneen Leniniltä takuita, että he ovat välittömän rauhanteon asialla.

– Yksityiskohtaiset junamatkan säännökset, joita Lenin asetti kanssamatkustajilleen, käsittivät esimerkiksi tupakoinnin ja toilettien käytön. Ne antoivat varhaisen merkin autoritaarisesta yksipuoluevaltiosta, jonka hän myöhemmin loi Venäjälle.

– Seuraavana päivänä Saksan edustaja Tukholmassa lähetti kaapelisanoman Berliiniin: ”Leninin tulo Venäjälle menestyksellinen. Hän toimii täsmälleen kuten haluamme”, Andrew kirjoittaa bolsevikkien saapumisesta Pietariin.

Lenin itse ei välittänyt ehdotuksista, että hänen olisi pitänyt kieltäytyä Saksan avusta. Hänen mukaansa sellaiset puheet olivat ”tyhmiä porvarillisia ennakkoasenteita” ja ”jos Saksan kapitalistit ovat niin tyhmiä että vievät meidät Venäjälle, ne ovat heidän hautajaisensa”.

Ilman Saksan apua Lenin olisi Christopher Andrewin mielestä pysynyt 1917 Zurichissa ja todennäköisesti ollut kykenemätön viestimään tahtonsa venäläisille kannattajilleen.

LUE MYÖS:

Vakooja riisutti Leninin Suomen-rajalla alastomaksi

”Jossain kohden historiaa Venäjän juna sinkoutui katastrofiin”

Pre-Soviet visual. The only pre-revolution portrait of Vladimir Lenin by French Post-Impressionist painter Émile Bernard, Paris, France, 1910 pic.twitter.com/B4f66xXITb — Soviet Visuals (@sovietvisuals) July 7, 2018