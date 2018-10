”Kaikki voidaan menettää, jos politiikka ei ole hyväksyttävää”

Juhana Vartiaisen mukaan hyvä talouspolitiikka on äärimmäisen kapea polku.

Kokoomuksen kansanedustaja Juhana Vartiainen kirjoittaa Nykypäivän kolumnissaan lähteneensä politiikkaan, koska ”Suomi tarvitsee askeleen markkinamyönteiseen suuntaan ja koska työmarkkinareformit ovat jääneet tekemättä”.

– Työllisyysasteemme on liian matala, jotta hyvinvointijärjestelmämme voitaisiin rahoittaa. Tästä lähtökohdasta on ollut helppo perustella talousliberaaleja uudistuksia itselle ja muolle, Juhana Vartiainen toteaa.

Hänen mielestään luonteva politiikka-agenda on seuraava. Työn taloudellisia kannustimia on kohennettava sosiaaliturvan ja verotuksen uudistuksilla, työttömyysturvan on velvoitettava työnhakuun ja paikallista sopimista on edistettävä työlakeja muuttamalla.

– Talousuudistukset, tiukka ja vastuullinen julkistalouden hoito sekä talouden ja julkishallinnon kestävyys – siinä kunnon talousliberaalin vastuullisuuden tiekartta.

Juhana Vartiaisen mukaan talouden rakenteellisten rajoitusten ja julkistalouden budjettirajoitusten rinnalle on tullut kuitenkin myös talouspolitiikan poliittisen hyväksyttävyyden rajoite.

– Saimme työttömyyttä alas miten paljon tahansa ja saimme julkistalouden miten hyvään kuntoon tahansa, kaikki voidaan menettää, jos politiikkamme ei ole hyväksyttävää eikä sitä koeta oikeudenmukaiseksi, Vartiainen kirjoittaa.

– Hyvä talouspolitiikka on siksi äärimmäisen kapea polku. Taloutta on hoidettava tiukasti, realistisesti ja vastuullisesti, mutta jos politiikka koetaan epäoikeudenmukaiseksi, vastuulliselta politiikalta putoaa poliittisen kannatuksen pohja pois.

– Siksi alhainen työttömyys ja vahva julkistalous pitää saavuttaa ilman tuloerojen kasvua. Ei enempää eikä vähempää.