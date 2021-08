Kaikki tutkitut HUSin näytteet deltavarianttia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Positiivisten testien osuus on kasvanut.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUSin koronatestiluvut kertovat selvästi kasvavasta epidemiasta.

HUSin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtosen mukaan kaikki alueella viikolla 28 sekvensoidut positiiviset näytteet olivat viruksen entistä herkemmin tarttuvaa deltavarianttia. Väestönäytteissä löytyy kuitenkin Lehtosen mukaan vielä pieni määrä aiempaa alfavarianttia.

HUSissa tehtiin viime viikolla yhteensä 64 764 koronatestiä, joista 48 720 kohdistui HUSin alueelle. Näistä positiivisia oli 1 724 eli 4,5 prosenttia. HUSissa tehdyistä rajavalvonnan testeistä positiivisia oli 1,1 prosenttia.

– Positiivisten näytteiden osuus HUS-alueella (4,5%) on viikolla 26.7.-1.8. kasvanut edelliseen viikkoon verrattuna (2,8%). Myös sairaalahoidossa olevien koronapotilaiden määrä on kasvanut ja on HUS:n sairaaloissa 2.8. jo yli 20, Lasse Lehtonen kertoo Twitterissä.

