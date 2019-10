Aivan kaikki tuhoutuisi – video ydinräjähdyksestä kaupungissa

Punainen Risti ja Youtuben suosittu Kurzgesagt-kanava ovat tuottaneet videon ydinaseen räjähdyksen vaikutuksista kaupunkialueella. Video on osa Punaisen Ristin kampanjaa, joka tähtää ydinaseettomaan maailmaan. Siinä selvitetään tilannetta, jossa laajan ydinsodan sijasta metropolialueella räjäytetään yksittäinen ydinkärki.

Räjähdyksen ensimmäinen vaihde kestää alle sekunnin. Äärimmäisen kirkas välähdys eli ”valon tsunami” peittää alleen kaiken muun ja sokaisee sitä kohti katsoneet useiksi tunneiksi. Valon tuottama lämpöpulssi polttaa kaiken jopa 13 kilometrin päässä.

– Tämä tarkoittaa, että kaikki palava materiaali syttyy tuleen 500 neliökilometrin alueella. Muovi, puu, tekstiilit, hiukset ja iho. Jos satut olemaan lämpöpulssin sisällä, voit olla hetkeä aiemmin matkalla töihin ja seuraavana hetkenä liekeissä, videolla kerrotaan.

Millisekunneissa aurinkoakin kuumempi plasmapallo leviää yli kahden kilometrin kokoiseksi ja surmaa välittömästi kaikki sen alle jääneet. Lähes kaikki rakennukset, autot ja puut haihtuvat polttavassa kuumuudessa.

Toinen vaihe alkaa muutamaa sekuntia myöhemmin. Välähdystä seuraava paineaalto etenee ääntäkin nopeammin ja murskaa lähes kaikki alle jääneet rakennukset noin kilometrin säteellä. Vain osa teräsbetonirakenteista voi kestää valtavaa painetta.

Suuri määrä lämpöaallon välttäneitä ihmisiä jää loukkuun romahtaneiden rakennusten alle. Huoltoasemat räjähtävät ja levittävät tulipaloja eri puolilla keskustaa.

Tulipallosta, tuhkasta ja pölystä koostuva valtava sienipilvi nousee seuraavien minuuttien kuluessa kilometrien korkeuteen kaupungin ylle. Siihen imeytyvä ilmavirta tuo paloon lisää happea ja murskaa tieltään lisää rakennuksia.

– Riippuu kaupungista, mitä tapahtuu seuraavaksi. Jos polttoainetta on riittävästi, palo voi laajentua tulimyrskyksi, joka polttaa mukanaan kaikki raunioihin jääneet ja alueelta pakenevat, videolla selostetaan.

Tilannetta noin 20 kilometrin päässä seuraavat ihmiset kerääntyvät ikkunoiden ääreen seuraamaan sienipilveä ymmärtämättä, että paineaalto etenee parhaillaan heitä kohti. Sen hajottamat ikkunat levittävät lasinsirpaleita räjähtävällä voimalla.

Kolmas vaihe alkaa lähituntien ja -päivien aikana. Tuhojen laajuuden vuoksi avun saaminen on käytännössä mahdotonta, vaikka esimerkiksi metrotunneleissa olleet ovat selviytyneet ensimmäisestä räjähdyksestä. Kaupunkilaisia uhkaa seuraavaksi ydinlaskeuma eli vahvasti radioaktiivinen musta sade, joka peittää kaiken alleen.

