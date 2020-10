Yhdysvaltain vaalitaistosta tuli harvinaisen tasaväkinen ja hyvin likainen.

Yhdysvaltain puoluekokoukset on pidetty, vaaliohjelmat julkistettu ja kumpikin presidenttiehdokas on selkiyttänyt sanomansa. Vuoden 2020 presidentinvaalitaistossa on alkanut viimeinen, kiihkeä vaihe. Vaalipäivään on aikaa alle kaksi kuukautta ja osassa maata ennakkoäänestys on jo käynnissä.