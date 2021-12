”Kaikki olisivat suostuneet, ettei Suomi pääse Natoon”

Kova Nato-vastainen retoriikka ja Moskovan vaatiman Euroopan uuden turvallisuusjärjestyksen perustelu jatkuu Venäjällä.

Venäjän valtiollisen Rossija 1 -kanavan suositussa Vesti Nedeli (viikon uutiset) ajankohtaisohjelmassa ryöpytettiin sunnuntaina illalla voimalla Natoa ja presidentti Vladimir Putinin edeltäjien, Neuvostoliiton viimeisen johtajan Mihail Gorbatshovin ja Venäjän ensimmäisen presidentin Boris Jeltsinin ajan ratkaisuja. Esiin nousi myös Suomi ja Nato. Ohjelmassa todettiin, että Venäjä olisi aikanaan voinut vaatia, ettei Suomi liittyisi koskaan puolustusliittoon ja että kaikki olisivat suostuneet tähän.

Kovat puheet linkittyvät mitä ilmeisimmin Kremlin vaatimuksiin länsimaille. Moskova on esittänyt sitovaa sopimusta siitä, ettei Nato laajenisi enää itään. Tätä on puolestaan pyritty venäläisessä retoriikassa sitomaan narratiiviin historiallisista vääryyksistä Euroopan turvallisuusjärjestelyissä Venäjän suhteen.

BBC:n Moskovan kirjeenvaihtaja Steve Rosenberg on julkaissut tunnetun juontaja Dmitri Kiseljovin monologin Twitterissä. Kiseljov luonnehti lähetyksessä Gorbatshovin Neuvostoliittoa ja Jeltsinin Venäjää ”lännen puudeleiksi”.

– Olisimme voineet asettaa mitä tahansa punaisia viivoja ja vaatia niitä vastineeksi joukkojen vetämisestä Itä-Saksasta ja tuestamme Saksojen yhdistymiselle, Kiseljov aloitti.

– Olisimmeko voineet pitää siellä sotilastukikohdan? Olisimme. Entä tukikohta Puolasta? Puolasta myös. Olisimmeko voineet vaatia kirjallisia takuita siitä, ettei Nato laajene itään? Kyllä – ja olisimme saaneet tällaisen asiakirjan. Olisimme voineet asettaa ehdon, etteivät Itämeren valtiot, kuten Suomi, liittyisi Natoon ja että ne pysyisivät neutraaleina. Kaikki olisivat suostuneet, hän jatkoi Rosenbergin mukaan.

Kiseljovin mukaan Venäjä on tämän sijasta nyt tilanteessa, jossa Viron kaltainen pikkuvaltio ”yrittää uhkailla meitä Naton jäsenenä”.

Stanfordin yliopiston kansainvälisten suhteiden professori ja entinen Yhdysvaltain Venäjän-suurlähettiläs Michael McFaul tyrmää Kiseljovin puheet. Hän muistuttaa Twitterissä Venäjän viime vuosina aloittamista sodista sekä entisten venäläisagenttien Aleksander Litvinenkon ja Sergei Skripalin myrkytyksistä.

– Putin hyökkäsi Georgiaan ja Ukrainaan, auttoi ampumaan alas matkustajakoneen, sotkeutui USA:n vaaleihin sekä myrkytti Litvinenkon ja Skripalin Britanniassa, mutta länsi väitetysti uhkaa Venäjää eikä toisin päin. Orwellilaista, hän kommentoi.

Putin invaded Georgia & Ukraine, helped to shoot down a Dutch airplane, meddled in US elections, poisoned Litvinenko & Skripal in the UK, but the West is allegedly threatening Russia, not the other way around. Orwellian. https://t.co/Pzqz9luYYo

— Michael McFaul (@McFaul) December 12, 2021