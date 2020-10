”Kaikin tavoin peitellään maskien tarpeellisuutta” – STM kielsi videon

Ministeriö hyllytti ohjaaja Aku Louhimieheltä tilatun videon, koska siinä oli liikaa maskeja.

Iltalehti kertoo, että valtio tilasi ohjaaja Aku Louhimieheltä uuden videon jo hyväksytyn tilalle, koska alkuperäisessä näkyi sosiaali- ja terveysministeriön (STM) mielestä liikaa maskeja ihmisten kasvoilla.

– Ensin sössitään maskien hankinnassa näyttävästi. Sitten keskitytään kaikin tavoin peittelemään maskien tarpeellisuutta, kansanedustaja Sofia Vikman (kok.) toteaa Twitterissä.

IL:n mukaan valtioneuvoston kanslia tilasi huhtikuussa Louhimiehen ja näyttelijä Andrei Alénin tuotantoyhtiöltä hengennostatusvideon osaksi Suomi toimii -kampanjaa. Videossa kuvattiin tavallisia ihmisiä työssään epidemiaoloissa.

Video kuvattiin ja leikattiin muutamassa päivässä. Valtioneuvoston kanslia hyväksyi valmiin työn huhtikuun puolivälissä. Videota ei kuitenkaan koskaan käytetty, vaan Louhimieheltä tilattiin uusi, muokattu versio.

Valtioneuvoston kanslian viestintäjohtaja Päivi Anttikosken mukaan sosiaali- ja terveysministeriö halusi kieltää videon käyttämisen.

– Me olemme käyneet viestintäjohtajakokouksessa läpi tätä asiaa ja siellä on sitten tullut STM:n viestinnästä hyvin selkeä pyyntö siitä, että maskeja ei saa näkyä tässä videossa, Anttikoski kertoi IL:lle.

Anttikosken mukaan asiasta käytiin “aika kovaa keskustelua”, mutta lopulta päädyttiin teettämään videosta uusi versio.

– Päädyimme kuitenkin siihen, että ok, me tilaamme siihen uusia kohtauksia ja osia siltä osin, kun siinä on näitä maskeja. Tämä on tehty sen mukaan, kun STM:n viestintä on toivonut, Anttikoski sanoi IL:lle.

Lisätyöt maksoivat lähes yhtä paljon kuin alkuperäinen video, koska kuvauksia oli tehtävä uudestaan. Alkuperäinen video maksoi 50 prosentin alennuksella 20 000 euroa. Lisätyöt maksoivat 17 500 euroa.

– Voi hyvän tähden, kansanedustaja Sanni Grahn-Laasonen (kok.) kommentoi uutista.

Myös keskustan kansanedustaja Joona Könttä on jakanut Iltalehden jutun.

– Kaikille sattuu virheitä ja vahinkojakin – se on inhimillistä – mutta kyllä tämä STM on monessa kohdin…sanotaanko…aika lailla sekoillut, Joonas Könttä muotoilee.

Ensin sössitään maskien hankinnassa näyttävästi. Sitten keskitytään kaikin tavoin peittelemään maskien tarpeellisuutta. STM hyllytti keväällä valmiin hengennostatusvideon liikojen maskien takia. Suomalaiset olisivat ansainneet kuulla totuuden jo keväällä. https://t.co/gv5AdTeGFd — Sofia Vikman (@SofiaVikman) October 30, 2020

Kaikille sattuu virheitä ja vahinkojakin – se on inhimillistä – mutta kyllä tämä STM on monessa kohdin…sanotaanko…aika lailla sekoillut. STM hyllytti keväällä Aku Louhimieheltä tilatun hengennostatusvideon https://t.co/kH85eQ3EJ5 — Joonas Könttä (@joonaskontta) October 30, 2020