”Kaikesta turva-analyysistä ei voi pitää avointa seminaaria”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

SDP:n kansanedustajan mukaan päättäjien pitää tiedostaa, ettei ehtymätöntä twitter-keskusteluakaan voi käydä.

SDP:n kansanedustaja Eveliina Heinäluoma kirjoittaa Nykypäivässä turvallisuusrakenteiden menemisestä uusiksi. Hänen mukaansa EU on ollut Suomelle jäsenyyden alkuajoista lähtien myös turvallisuusyhteisö, ”tänään vielä enemmän kuin kukaan runsas 20 vuotta sitten ajatteli”.

– On valtionjohdon ja poliittisten päättäjien vastuulla olla turvallisuuspoliittisen tilanteen tasalla ja tehdä tarvittavat analyysit sekä johtopäätökset, Eveliina Heinäluoma toteaa.

Hänen mukaansa Venäjän hyökkäys Ukrainaan ”antaa aiheen turvallisuuden peruspilarien päivittämiseen myös Suomessa”.

– Päättäjien vastuulla on myös tiedostaa, että kaikesta Suomen turvallisuusanalyysistä ei voi pitää avointa seminaaria tai käydä ehtymätöntä twitter-keskustelua. Valtiovallan vastuulla on kuitenkin pitää kansalaiset ajan tasalla haasteista ja niiden ratkaisukeinoista, hän katsoo.

– Nyt on tärkeää auttaa Ukrainaa rauhan ja maan suvereniteetin palauttamisessa. Uudessa tilanteessa on toimittava huolella harkiten ja järjestäytyneesti. Olennaista on tukea valtiojohdon toimintaa.

– Ei pidä syöksähdellä silloin, kun kriisi on päällä, vaan tarvitaan vakaata ja ennustettavaa käytöstä kaikilta. Presidentti ja pääministeri toimivat hyvässä yhteistyössä ja eduskunnalla on koko ajan mahdollisuus ilmaista oma kantansa, Heinäluoma jatkaa.

Ratkaisut vaativat hänen mielestään päättäjiltä yksituumaisuutta ja ”samanaikaista askellusta myös läheisimmän kumppanimme Ruotsin kanssa”.

– Kuten presidentti (Sauli) Niinistö viisaasti totesi tämän vuoden valtiopäivien avajaisissa pitämässään puheessa: ”Tässä tilanteessa Suomen ensimmäinen ja tärkein puolustuslinja kulkee maamme rajojen sisällä – ja täällä asuvien ihmisten korvien välissä. On osattava luottaa toisiimme. Siihen, että kukin tekee osansa, kykyjensä ja mahdollisuuksiensa mukaan”. Toivoisin, että tässä vaikeassa tilanteessa presidentti Niinistön toiminta saisi kaikkien poliittisten ryhmien jakamattoman arvostuksen ja tuen.