Kaiken tappava meteori vai Donald Trump? Vastaus on selvä

New Hampshiressa käydään USA:N presidentinvaalin esivaalien seuraava kierros. UMass Lowellin mielipidekysely on kysynyt paikallisilta demokraateilta, kumpi heidän mielestään olisi mieluisampi tapahtuma 3. marraskuuta 2020:

Ensimmäinen vaihtoehto on maahan iskevä suuri meteori, joka lopettaa kaiken ihmiselämän. Toinen vaihtoehto on Donald Trumpin valinta uudelleen presidentiksi.

Vastaajista 62 prosenttia valitsee meteorin ja 38 prosenttia Trumpin.

Meteorin suosio on korkeinta vähän ansaitsevien, naisten, vanhempien ja kouluttamattomampien demokraattien joukossa.

UMass Lowell poll: 62% of New Hampshire Democrats would rather see a giant meteor strike the earth and extinguish all human life than see President Trump get re-elected. pic.twitter.com/YAoXyP1I1Q

— Sahil Kapur (@sahilkapur) February 7, 2020