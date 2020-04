Kai Mykkänen: Yritetäänkö tartuntoja vähentää vai lisätä?

Kokoomuksen ryhmäjohtajan mukaan Suomen strategiasta ei saa selvää.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen kertoi eduskunnassa kymmenvuotiaan poikansa kysyneen, yritetäänkö seuraavaksi vähentää vai lisätä koronatartuntoja.

– Sen minäkin oikeastaan haluaisin tietää. Jos me emme sitä täällä tiedä, emme voi tehdä oikeita päätöksiä siitä, miten Suomessa pitäisi kevät ja kesä elää. THL:n johtaja Mika Salminen sanoo tämän päivän Helsingin Sanomissa, että epidemian nykyisen pysähtyneisyyden jatkuminen on ”erittäin huono vaihtoehto”. Hänen mukaansa ”rajoitukset ovat turhia, jos epidemia ei etene”, Kai Mykkänen sanoi.

Mykkänen totesi pääministeri Sanna Marinin (sd.) toistaneen useasti, että Suomen strategia on minimoida tartunnat mahdollisimman vähiin.

– THL:n Salminen puhuu tänään käytännössä niiden lisäämisestä. Vain toinen totuus strategianne ytimestä voi olla voimassa kerrallaan. Kumpi on oikea totuus tänään?, Mykkänen kysyi.

Pääministeri Sanna Marin vastasi kysymykseen strategiasta kysymyksillä.

– Olen tähän vastannut useita kertoja niissä infoissa, joita ollaan eduskuntaryhmille pidetty, ja oikeastaan haluaisin kysyä, miten hallituksen ja kokoomuksen strategiat eroavat toisistansa. Olemme asettaneet nämä rajoitustoimet yhdessä kaikkien eduskuntapuolueiden kanssa, Sanna Marin aloitti.

– Minun nähdäkseni myös te tavoittelette sitä, että pääsisimme siirtymään laajoista rajoitustoimista enemmän yksilöllisiin, testaus-, jäljitys-, eristys-, hoitostrategiaan. Haluamme avata yhteiskunnan toimintoja ja tehdä tämän hallitusti.

– Mikä meidän eromme tässä on? Haluaisin tietää sen, kun kysytte minulta kerta toisensa jälkeen tätä kysymystä ja aina siihen vastaan. Haluaisin nyt kuulla teidän näkemyksenne siitä, miten meidän näkemyksemme eroavat, Marin kysyi.

Kokoomuksen Mykkänen sanoi heidän tavoitteensa olevan, että ”pystymme turvallisesti avaamaan yhteiskuntaa”.

– Se perustuu siihen, että me taltutamme tämän taudin tasolle, jossa tartuntaketjut jäävät kiinni. Silloin täytyy pitää se hallitulla tasolla ja testaamisen suhteessa niihin epidemian leviämistasoihin pitää olla riittävä, Kai Mykkänen sanoi.

– Viikko sitten pääministerin edellisessä infotilaisuudessa oletin, että tämä on meidän yhteinen tavoite. Kysyin itse asiassa niistä välitavoitteista, että jos näin tehdään, niin mikä on hallituksen mitattava tavoite testauksen toteutumisen määrälle kahden viikon päästä, kuukauden päästä, mikä on mitattava tavoite suojavälineiden saatavuudelle, koska se liittyy siihen, voidaanko varmistaa, ettei tämä leviä vanhainkodeissa, että siellä on asianmukaiset suojavälineet, kotikäynneillä suojavälineet, voidaanko niitä taata ravintoloihin, kenties opettajille.

Mykkäsen mukaan näihin ei saatu vastauksia. Päätavoitteesta hän totesi kysyvänsä, koska THL:n Mika Salminen ja myös STM:n kansliapäällikkö Kirsi Varhila toissapäivän A-studiossa ”antoivat aika suoraan ymmärtää elleivät suoraan sanoneetkin” että nyt se tavoite olisikin jotain muuta.

– Se olisi tartuntojen määrän kasvattaminen tästä nykyisestä noin sadan tartunnan päivätahdista, mitä todetaan.

– Tämä on ydinasia, että meillä on yhteinen käsitys tästä, mihin suuntaan ollaan menossa. Hallituksella on edessä se tietokasa, jonka perusteella sen valinnan voi tehdä. Me emme voi elää niin, että me emme tiedä, kumpaan suuntaan mennään: lisätäänkö tartuntoja vai vähennetäänkö seuraavan kuukauden aikana.