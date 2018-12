Kai Mykkänen Ylelle: Bussihyökkäykset raukkamaisia tekoja

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sisäministerin mukaan ei vielä tiedetä, onko Uuraisilla ja Loimaalla sattuneilla välikohtauksilla yhteyttä toisiinsa.

Sisäministeri Kai Mykkänen (kok.) sanoo, että tekojen terroristista motiivia ei voida poissulkea. Vaaratilanteet syntyivät, kun noin 30-vuotiaat ulkomaalaistaustaiset miesmatkustajat hyökkäsivät linja-auton kuljettajan kimppuun. Miesten tavoitteena oli ilmeisesti vakavan onnettomuuden aiheuttaminen.

– Kyseessä on raukkamainen, täysin ulkopuolisia matkustajia vaarantava teko. Onneksi fyysisiä vahinkoja ei tullut matkustajille. Tämä ei saa yleistyä, Mykkänen sanoo Ylelle.

Mykkänen ei kommentoi MTV Uutisten tietoja, joiden mukaan tekijät ovat kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita turvapaikanhakijoita. Sisäministeri kertoo, että turvapaikanhakijoiden radikalisoitumista on tarkkailtu Turun tapahtumien jälkeen viranomaisten toimesta jatkuvasti, mutta viitteitä laajemmasta, suunnitelmallisesta toiminnasta ei ole.

– Mutta on selvää, että meillä on lähes 9 000 kertaalleen kielteisen päätöksen turvapaikkaansa saanutta vastaanottojärjestelmässä. Riski siitä, että turhautuminen johtaa johonkin tämäntyyppiseen, on olemassa.