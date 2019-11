Kai Mykkänen KL:lle: Turvapaikkajärjestelmä on ollut naiivi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kai Mykkänen korostaa, että kokoomuksen eduskuntaryhmä edustaa yksilön- ja elinkeinovapautta sekä vastuullista taloudenpitoa.

Kokoomuksen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Kai Mykkänen kommentoi Kauppalehden Aamiainen Jari Korkin kanssa– haastattelussaan uusimmissa kannatuskyselyissä ilmenevää perussuomalaisten kuuden prosentin etumatkaa toisena tulevaan kokoomukseen.

Mykkänen arvelee, etteivät vanhat puolueet ole reagoineet tarpeeksi nopeasti kansalaisia askaruttaviin kysymyksiin, ja siksi oikeisto-vasemmisto-jaon ulkopuoliset uudehkot toimijat, kuten vihreät ja perussuomalaiset ovat nouseet, mikä taas liittyy maahanmuutto- ja ilmastokysymyksiin.

Mykkäsen mukaan kokoomus kuitenkin eroaa yhden asian liikkeistä sillä, että se on eduskunnassa ainoa ryhmä, joka edustaa yksilönvapauden, elinkeinovapauden ja vastuullisen taloudenpidon arvoja.

Mykkäsen mukaan kokoomuksen tulee osoittaa, että puolueella on uskottava kyky ratkaista ongelmia. Hänen mukaansa ratkaisevaa ei ole se, kuka huutaa koviten, vaan ”se, joka tekee ne duunit loppuun saakka ja muuttaa yhteiskuntaa määrätietoisesti, mutta asteittain, jottei siitä tarvitse tulla kansakuntaa kahtia jakavaa riitaa”.

– Uskon, että voidaan löytää hallittu järjestelmä turvapaikanhakuun. Ihmisten ei tarvitse olla huolestuneita, että tämä meidän tietyllä tavalla naiivi vanhanaikainen turvapaikkajärjestelmä tuottaisi turvattomuutta. Ja sitten toisaalta, että ihmiset ovat isossa skaalassa ymmärtäneet, että ilmastonmuutos on kysymys joka pitää ratkaista.

Juha Sipilän hallituksen sisäministerinä toiminut Mykkänen on huolissaan siitä, että hänen seuraajansa Maria Ohisalo (vihr.) on keskeyttänyt hänen kaudellaan aloitetun 30-kohtaisen toimintaohjelman maahanmuuttajien seksuaalirikosten ehkäisemiseksi ja torjunnaksi sekä turvapaikkajärjestelmän uudistamiseksi. Hänen mukaansa Antti Rinteen hallituksessa on alettu lepsuilla.

– Nyt painopiste on muualla. Hallitusohjelmassa on aika yllättäviäkin virkkeitä. Siellä esitetään, että todistuskynnystä arvioitaisiin kevyemmäksi, vaikka meillä on jo nyt nykyjärjestelmän pääongelmana, että meille kannattaa pyrkiä myös muilla syillä kuin henkilökohtaisen vainon takia. Näiden perusteiden tutkiminen kestää vuosia jo nykyisellä todistustaakkajaolla.