Kai Mykkänen: Valtiolle on säädettävä velkakatto

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomuksen ryhmäjohtajan mukaan velkajarru hillitsisi holtitonta rahankäyttöä.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen ehdottaa, että eduskunta säätäisi valtiolle velkakaton.

– Esimerkiksi Saksassa velkajarru on rakennettu perustuslakiin saakka. Kun rajoitteet asetetaan lainsäädäntöön, ne ovat valvonnassa aivan toisella tavalla. Menettely lisäisi kontrollia veronmaksajien piikin käytöstä, Mykkänen sanoo.

Hän sanoo, että lopulta kyse on hyvinvointipalveluiden turvaamisesta.

– Emme voi ylläpitää laadukasta koulua, oikeuslaitosta, vanhustenhoitoa tai tehdä vaikuttavaa ilmastopolitiikkaa, jos julkinen talous romuttuu holtittomaan rahankäyttöön. Pohjoismaisen hyvinvointimallin edellytys on parlamentaarinen yhteisymmärrys vastuullisesta taloudenpidosta.

Kokoomuksen ryhmäjohtaja on pöyristynyt siitä, että valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk.) vahvisti tänään Ylen Ykkösaamussa, ettei hallitus ole palaamassa vaalikauden aikana budjettikehykseen. Mykkäsen mukaan eduskunnan on huolehdittava budjettikurista, koska hallitus ei siihen pysty.

Mykkänen sanoo, että kehysbudjetointi on luotu veronmaksajien turvaksi.

– 90-luvun laman jälkeen kehykset ovat hillinneet poliitikkojen pahinta hinkua valtion menojen paisuttamisesta. Kyse on kuitenkin parlamentaarisesta sopimuksesta. Jos hallitus todella romuttaa kehysmenettelyn, on välttämätöntä luoda velkaantumiselle uusia ja entistä pitävämpiä rajoitteita, hän sanoo.

Valtiovarainministeri muistutti myös itse Ylen haastattelussa, että tuoreen EU-komission velkakehitysraportin mukaan Suomi on jäsenmaista kahdeksan vaarallisimmin kestävyysvajeessa olevan maan joukossa.

– Juuri siksi Vanhasen kommentit kehysmenettelyn vesittämisestä ovat niin vaarallisia. Kun hallituksessa on vain jakopuolueita, on houkutus kehysten rikkomiseen käynyt liian suureksi. Veronmaksajien turvaksi eduskunnan roolia valtion talouden vastuullisessa hoitamisessa on luontevaa kasvattaa, Mykkänen sanoo.