Kai Mykkänen: Uusiutuvien lisäksi tarvitaan ydinvoimaa

Sisäministeri pitää tuulivoiman ja ydinvoiman välistä vastakkainasettelua keinotekoisena.

Sisäministeri Kai Mykkäsen (kok.) mukaan fossiiliset energiamuodot on korvattava vuoteen 2040 mennessä tuulivoimalla ja ydinvoimalla.

Hän vastaa Wärtsilän julkaisemaan analyysiin, jonka mukaan tuulivoiman lisärakentaminen olisi ydinvoimaa edullisempi ja riskittömämpi vaihtoehto.

Mykkäsen mukaan Olkiluoto 3 -reaktori on jo niin pitkällä, että se kannattaa ottaa tuotantoon joka tapauksessa. Tuulivoiman ja ydinvoiman välistä vastakkainasettelua hän pitää keinotekoisena, sillä fossiiliset polttoaineet muodostavat ympäristön kannalta ”todellisen vihollisen”.

– Kokoomus tähtää fossiilienergian käytön lopettamiseen vuoteen 2040 mennessä. Tähän listaan sisältyy myös turve. Tämäkin raportti osoittaa, että tekniikka kyllä kehittyy ja halpenee yllättävän nopeasti. Tänään epärealistiselta näyttävä voi viiden vuoden päästä olla normaalia. Se, mikä päästöttömään sähköön siirtymistä kampittaa on se, ettei hiilen, öljyn ja kaasun käytön hinnassa vieläkään riittävästi näy syntyvät haitat, Mykkänen toteaa tiedotteessa.

Myös EU:n päästötavoitteissa olisi ministerin mukaan kiristämistä. Päästöoikeuden hinta on vuoden aikana noussut hyvin, mutta heilahtelee edelleen vahvasti.

– Kuukausi sitten käytiin 25 euron tasolla, nyt ollaan taas 16 eurossa. Mikäli EU ei nopeasti pysty päätöksiin päästökaupan pitkäjänteisestä vahvistamisesta, ei meidän pidä jäädä odottamaan luokan hitainta, Kai Mykkänen sanoo.

– Yhteiseurooppalainen hiilen hinta on paras, mutta toiseksi paras reaktio kansainvälisen ilmastopaneelin raportin herättämään huoleen on sopia pohjoismaiden sähköpörssin alueelle päästöoikeuksien lattiahinnasta. Sellainen on jo käytössä Iso-Britanniassa. Esimerkiksi 30 euron minimihinta päästökaupassa antaisi heti varmuutta päästöttömän energian investointien laskelmiin ja vastaavasti selvän viestin fossiilienergian käyttäjille, että nyt on korkea aika vaihtaa energianlähdettä.

Jos päästöjen lattiahinta ei toteudu EU-tasolla, voitaisiin Suomessa luopua turpeen veroalennuksesta ja nostaa lämmityspolttoaineiden hiilidioksidiveroa.

Vain tuulivoimaan nojaava järjestelmä ei toimisi

Mykkänen painottaa, että tuulivoiman lisäksi tarvitaan jo rakennettua ja rakenteilla olevaa ydinvoimaa.

– Aina ei kuitenkaan tuule, vaikka siltä tuntuisikin. Pelkästään tuulivoimapohjainen järjestelmä ei ole kestävä ratkaisu, jos se perustuu merkittävästi maakaasuun säätövoimana. Esimerkiksi Saksassa yritettiin ajaa alas ydinvoimaa, mutta tilanne kääntyi päälaelleen. Tuulivoiman lisääminen johti hiilen käytön vankistumiseen.

– Se, missä määrin fossiilinen sähkön tuotanto korvautuu ydinvoimalla ja missä määrin tuulella, pitää olla mahdollisimman paljon markkinoiden asia. Tuulivoiman halventuminen on globaali ilouutinen, mikä tekee energiakumouksesta halvempaa myös pohjoismaissa, jossa sähköntuotannostamme 90 prosenttia on jo nyt hiilidioksidivapaata, Mykkänen toteaa.