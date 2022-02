Kai Mykkänen työllisyydestä: Kokoomuksen välikysymys on mahdollinen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ryhmäjohtajan mukaan hallituksen toimet ovat riittämättömiä.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen on pettynyt hallituksen perjantaina esittelemiin työllisyystoimiin, jotka tuovat arviolta 5 100 työllistä lisää.

Mykkäsen mukaan kunnianhimon pitäisi olla lähellä sataa tuhatta uutta työllistä.

– Jos hallitus ei pysty täydentämään työllisyysuudistuksen pakettia moninkertaiseksi kevään mittaan, niin joudumme miettimään myöskin välikysymyksen jättämistä, Kai Mykkänen sanoo Verkkouutisille.

Hänen mukaansa työllisyystoimia on tultava lisää kevään kehysriihestä.

– Siellä hallitus joutuu katsomaan, mitä tämä kaikki tarkoittaa valtiontaloudelle ja sen tulonsiirtojen menoarvioille, jos työttömyys ei lähde sulamaan. Jos meillä on yli 100 000 pitkäaikaistyötöntä, se tarkoittaa satoja miljoonia pois koulujen, vanhustenhoivan ja toisaalta veronkevennysten puolelta. Sitä emme voi hyväksyä, Mykkänen sanoo.

Hän sanoo, että kokoomuksen vaihtoehtobudjetti sisältää keinot yli 100 000 ihmisten työllistämiseksi. Puolue on varmistanut luvut valtiovarainministeriöllä ja eduskunnan tietopalvelulla.

– Toivomme, että hallitus ottaa sieltä kylkeen meidän esittämiä toimia.

Hallitus kertoi perjantaina, että työllisyyttä vahvistetaan työttömyysturvan, opintotuen ja palkkatuen muutoksilla. Mykkänen huomauttaa, että hallituksen toimissa suurin osa liittyy kannustinloukkujen purkamiseen.

– Pääministeri Sanna Marin (sd.) ja työministeri Tuula Haatainen (sd.) ovat haukkuneet kolme vuotta kokoomusta siitä, että haluamme kyykyttää köyhiä tulonsiirtoja kiristämällä. Onko tämä haukkuminen vielä voimassa, kun kerran hallituksen työllisyyspaketin toimien vaikutuksita yli 90 prosenttia tulee juuri kannustinloukkujen vähentämisestä tulonsiirroissa, Mykkänen toteaa.

Hän sanoo olevansa tyytyväinen, että hallitus näyttää heränneen kannustinloukkuihin. Toimet eivät hänen mukaansa ole kuitenkaan riittäviä.

– Kannustinloukkujen purkamiseen pitäisi keskittyä isosti eikä tehdä näitä hallituksen esittämiä aika pieniä muutoksia. Tämä on tärkeää varsinkin nyt, kun meillä on taloudessa huippusuhdanne ja avoimia työpaikkoja on ennätyksellisesti yli 90 000 ja ja yli vuoden työttömänä olleita 107 00 ihmistä.