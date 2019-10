Kai Mykkänen: Turvapaikanhakijat pysäytettävä ulkorajoille

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ex-sisäministerin mukaan Suomella on tärkeä rooli turvapaikkajärjestelmää korjattaessa.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja, ex-sisäministeri Kai Mykkänen perää EU:lta kestäviä ratkaisuja turvapaikkajärjestelmän puutteiden korjaamiseksi. Turkin hyökkäys Syyrian kurdialueille on aiheuttanut pakolaiskriisin, joka saattaa levitä myös Eurooppaan. Mykkäsen mukaan EU:n ei pidä lähettää Turkille ja maan presidentti Recep Tayyip Erdoğanille nyt väärä viestiä.

– Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) antoi eduskunnan kyselytunnilla ymmärtää, että turvapaikanhakijoiden jakaminen eri EU-maihin voisi olla tarpeen Italian reitin lisäksi myös Turkin ja Kreikan reitille, mikäli tilanne nyt siellä kriisiytyy. Olisi aivan väärä viesti Erdoganille ja salakuljettajille todeta, että me kyllä jaamme hakijat tutkimatta EU-maiden kesken jos laitatte heidät tulemaan, Mykkänen sanoo tiedotteessaan.

EU ilmoitti aikaisemmin tänä vuonna perustavansa uuden Frontexin alaisen 10 000 raja- ja merivartijan joukon. Mykkäsen mukaan myös muita toimia tarvitaan.

– Sisäministerinä ollessani vakuutuin siitä, että ainoa kestävä tapa on pysäyttää turvapaikanhakijat ulkorajavyöhykkeelle ja perustaa sinne tarpeen mukaiset ulkorajakeskukset, joissa turvapaikan tarve käsitellään EU:n yhteisen rajavartiosto Frontexin varmistamilla riittävillä resursseilla nopeasti ja vain turvapaikan saavat jatkavat rajavyöhykkeeltä eteenpäin Eurooppaan. Se minimoisi houkutuksen jäädä paikalleen kielteisen päätöksen jälkeen laittomasti, mikä on nykyisen kohdemaan sisällä tapahtuvan haun suurin valuvika, Mykkänen toteaa.

EU:n puheenjohtajamaana Suomella on Mykkäsen mukaan tärkeä roolia ratkaisuja etsittäessä.

– EU:ssa ratkaisuja syntyy, kun on akuutti paine. Nyt kannattaa painaa päälle esimerkiksi EU:n yhteisen rajavirasto Frontexin ja turvapaikkavirasto EASO:n mandaatin laajentamisessa Välimerellä. Samalla EU on edelleen diplomatian suurvalta, jonka pitää oikeasti vaikuttaa siihen, ettei kurdialueen humanitääristä katastrofia enää pahennettaisi laajentamalla sotatoimia. Suunta naapurustossamme on nyt epäinhimillinen ja vaarallinen.

Yhteiseen turvapaikkajärjestelmään pyrkiminen ei kuitenkaan tule olemaan helppoa.

– Tilanne Pohjois-Syyriassa on erittäin vakava. Puheenjohtajamaana Suomi ei voi mennä neuvotteluihin tyhjin käsin. Hallituksen tulisi nopeasti linjata, miten se aikoo edetä.