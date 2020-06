Kai Mykkänen: Tämä on Suomen todellinen pysyvä ongelma

Selvästi harvempi Suomessa asuva käy työssä kuin Ruotsissa tai Tanskassa.

– Tuntuu yleistyneen asenne, jonka mukaan velasta huolehtiminen on vanhanaikaista. Kait se on ymmärrettävää, kun on vuosikymmen eletty niin, että korot on pidetty nollan tuntumassa eikä inflaatio ole kiihtynyt. Kenraalien tapaan ekonomistitkin tuppaavat valmistautumaan aina edelliseen sotaan.

Näin kirjoittaa Iltalehdessä kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen.

Hänen mukaansa Suomessa valtio suistui velkaantumisen kiihdyttyä 1990-luvun alussa vuodessa maksukyvyttömyyden partaalle.

– Pelko siitä pysyi takaraivossa pitkään. Opiksi tuli korostunut varovaisuus julkiseen velkaan. Se kirjattiin myös euron jäsenehtoihin, Kai Mykkänen muistelee.

Nyt asenne on Mykkäsen mielestä menossa päinvastaiseksi.

– Oleellista on ymmärtää, mitä velalla voi hoitaa ja mitä ei. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on palannut oivallisesti perusasioihin kyselemällä, että miksihän ihmeessä töitä tehdään, kun kerran rahaa on, eikä velkaa tarvitse maksaa takaisin.

– Juuri tästä syystä epäilen, ettei tulevassa Euroopassakaan parhaiten pärjää se, joka nyt sa suurimman tuen EU:n elpymisrahoista. Voi käydä peräti päinvastoin. Työteliäs pärjää.

Mykkäsen mukaan korona-elvytys kyllä hillitsee konkursseja ja työttömyyttä hetken.

– Nopea elvytys on paikallaan, kunhan päätöksiä pysyviä tuloja tuovista uudistuksista tehdään samaan aikaan.

Ryhmäjohtajan mukaan todellinen pysyvä ongelmamme on, että Suomessa asuvista selvästi harvempi käy töissä kuin Ruotsissa tai Tanskassa asuvista.

– Reilu vuosi sitten Suomessa oli enemmän avoimia työpaikkoja kuin koskaan ennen ja yrittäjät ilmoittivat sopivien työntekijöiden puutteen suureksi ongelmaksi. Samaan aikaan 200 000 suomalaista kärsi silti työttömyydestä.

Kai Mykkäsen mukaan ”ikääntyvän Suomen hyvinvointi tukehtuu, jos Helsingissä tukien yhdistelmällä asuvalla työttömällä ei ole varaa lähteä laillisten työehtojen mukaisiin töihin”.

– Sosiaaliturvan loukkujen murtaminen olisi sitä oikeaa elvytystä vähänkin pidemmällä sihdillä.