Kai Mykkänen: Tällä menolla 10 miljardin vuosittainen aukko

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Raha ei tule taivaasta, vaan veronmaksajilta, toteaa kokoomusryhmyri.

Kokoomuksen eduskuntaryhmä puheenjohtaja Kai Mykkäsen mukaan aluevaaleissa on kyse siitä, osaammeko yhdistää lupaukset sellaiseen talousvastuuseen, joka antaa eväät pitää hyvinvointia yllä myös kymmenen vuoden päästä.

– Hyvinvointialueiden käyttöön siirtyy alkutilanteessa noin 20 miljardia euroa verorahoja vuodessa. Se on noin kolmannes suhteessa valtion koko budjetin kokoon. Sote-menot ovat nopeimmin kasvava menoerä Suomessa, Mykkänen kirjoittaa Länsiväylässä.

Hän toteaa, että valtiovarainministeriö ennustaa noin kymmenen miljardin euron vuosittaista aukkoa julkisen sektorin menojen ja tulojen välille vuosikymmenen lopulla, jos nykymenolla mennään.

– Tämä aukko täytyy lapioida umpeen, jos aiomme pelastaa suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan. Tarvitsemme kaikki terveet työikäiset töihin ja lisää työikäisiä Suomeen. Sekään ei yksin ratkaise, vaan kyse on myös kustannusten kasvusta. Siinä pienetkin muutokset ovat miljardeja.

Nykyisen ennusteen mukaan hyvinvointialueiden perustamiseen liittyvät kustannukset ovat kolme miljardia euroa vuosikymmenessä.

– Se on liikaa. Vielä oleellisempaa on palveluiden kustannustehokkuuteen liittyvien pysyvien kustannusten kehitys. On iso riski, että hyvinvointialueista muodostuu rahan kinuamisen ammattilaisia, kun ne eivät itse joudu keräämään rahojaan asukkailta vaan rahoitus tulee valtiolta, Mykkänen kirjoittaa.

Hän muistuttaa, ettei kyseinen raha ei tule taivaasta, vaan veronmaksajilta.

– Hyvin suurelta osin se tulee uusmaalaisilta veronmaksajilta ja liian usein tulevilta veronmaksajilta, joiden piikkiin lainaamme.