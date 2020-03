Kai Mykkänen: Suomalaisten mielestä on poikkeustila

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomus tukisi valmiuslain soveltamista koronaviruksen torjunnassa.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkäsen mukaan kokoomus on valmis tukemaan valmiuslain käyttöä koronaviruksen torjumisessa, jos hallitus näin päättäisi.

Hän kuvaili Säätytalolla kriisiä poikkeustilanteeksi ja kehotti hallitusta toimiin, jos nykyiset toimivaltuudet eivät riitä epidemian hillitsemiseksi.

– Eduskunnassa keskusteltiin tänään, että onko oikein käyttää terminä poikkeustilaa. Väitän, että tänään meidän kaikkien suomalaisten mielestä on poikkeustila päällä, Kai Mykkänen sanoi.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitus aloitti kello 18 koronavirustilannetta käsittelevän tapaamisen kaikkien eduskuntapuolueiden puheenjohtajien ja ryhmäjohtajien kanssa. Marinin mukaan valmiuslain mahdollinen avaaminen edellyttäisi laajaa poliittista tukea.

– Meillä on asiantuntijoita täällä kertomassa tilanteesta. Ja lisäksi arvioimme, onko tämä sellainen tilanne, että meidän pitää lähteä vielä voimakkaampiin toimiin kuin mitä tähän asti on päätetty, Sanna Marin sanoi.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kertoi kaipaavansa hallitukselta tarkempia tietoja tilanteen hoitamisesta.

– Olemme tällä hetkellä tilanteessa, jossa kansalaisten huoli on todella syvää, ja se on ymmärrettävää. Vielä on sellainen tunne, että näkemämme toimet eivät riitä. Olemme valmiita tukemaan kaikkia käytössä olevia keinoja, joilla koronan leviäminen saadaan pysäytettyä. Katsotaan, mitä pääministeri esittää, Orpo sanoi.

Hän huomautti Tanskan sulkeneen kaikki julkiset koulut ja päiväkodit kahdeksi viikoksi.

– Tulee viestiä siitä, että tässä on vastuuta jätetty turhankin paljon yksilötasolle. Nyt odotetaan tiukkaa, selkeää otetta valtioneuvostolta, Petteri Orpo jatkoi.