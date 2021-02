Kai Mykkänen: Sanna Marin puhuu uudesta sosialismista

Kokoomuksen ryhmäjohtajan mukaan sd-johtajalla on mielessä rahoitusjärjestelmän muokkaaminen uudeksi sosialismin tyyppiseksi.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen totesi eduskunnan elpymisvälinekeskustelussa, että valtioiden velkavastuun periaate on välttämätöntä palauttaa.

– Tätä olemme kysyneet toistuvasti, ja pääministeri, eurooppaministeri ja valtiovarainministeri eivät ole vastanneet, miten te vakuutatte tämän salin siitä, että velkavastuuperiaate palautetaan Euroopassa voimaan, jotta tässä ei käy sitä, mitä me pelkäämme. Se periaatteellinen ongelmahan on se, että tässä saatetaan tuoda tilanne sellaiseksi, että italialaiset ajattelevat, että heidän ei ole välttämätöntä omaa velkasuhdettaan hoitaa kuntoon tällä vuosikymmenellä, koska vaikeana hetkenä, oli se pandemia tai suhdannetaantuma, joku muu tulee ja yhdessä rahoittaa, Kai Mykkänen totesi.

– Tämä tässä on se periaatteellinen kysymys. Pääministeri puhuu täällä talousjärjestelmästä ja sen muokkaamisesta jonkinlaiseksi 2000-luvun ehkä uudeksi sosialismin tyyppiseksi – en tarkoita omistusoikeuksia vaan rahoitusjärjestelmää, Mykkänen jatkoi.

Pääministeri ja SDP:n puheenjohtaja Sanna Marin oli todennut, että ”kyse on siis yleisestä talouden vakaudesta, kyse on elpymisestä tästä kriisistä, kyse on siitä, että me haluamme luoda kestävämpää kasvua, kestävämpää tulevaisuutta, ja sen vuoksi kannattaa myös keskustella siitä, mihin tämä elpymisvälineen rahoitus käytetään: vihreään siirtymään, digitalisaatioon, koko Euroopan talousalueen kilpailukyvyn parantamiseen, niihin peruspilareihin ja tukijalkoihin, joiden varaan me luomme kestävämpää taloudellista tulevaisuutta”.

Marin oli puhunut aiemmista kriiseistä, joiden syyt hänen mukaansa olivat aivan muualla kuin EU:ssa. Nyt reaalitalouteen iskee globaali pandemia.

– Ja oikeastaan se kysymys, mikä meidän pitäisi kysyä, on se, onko tämänkaltainen talousjärjestelmä ehjä, jossa me ajaudumme jatkuvasti kriisistä kriisiin, ja kykenemmekö me löytämään ratkaisuja ajoissa, niin että tämä voitaisiin tulevaisuudessa estää, Sanna Marin sanoi.

– Eli meidän pitäisi pystyä keskustelemaan hyvin syvällisesti siitä, minkälaista talousjärjestelmää me haluamme kehittää, kuinka kriisinkestävä se on ja millä tavalla me voisimme ehkäistä sitä, että tulevaisuudessa me emme olisi jatkuvasti tilanteessa, jossa kansat kärsivät, jossa taloudet ajautuvat erittäin vaikeaan tilanteeseen, jossa ihmiset kokevat näiden talouskriisien vaikutukset omassa elämässään hyvin kouriintuntuvalla tavalla.

– Olemmeko me toimineet riittävästi? Millä tavalla me rakentaisimme parempaa talousjärjestelmää? Kyllä ehdottomasti tämänkaltaista keskustelua meidän pitäisi käydä, mutta tässä pandemiassa kyse on hyvin toisentyyppisestä tilanteesta kuin perinteisistä talouskriiseistä, Marin totesi.