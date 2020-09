Kai Mykkänen: Riippuvuus Venäjän kaasusta voi vähentyä

Kokoomuksen ryhmäjohtajan mukaan tuonnista voidaan irtautua jo kuluvalla vuosikymmenellä.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen kehottaa Eurooppaa toimiin, joilla alueen kaasuriippuvuutta voidaan vähentää jo lähivuosina.

Hän kertoi kokoomuksen puoluekokouksen yhteydessä kaasualaa edustavan Eurogas-järjestön arviosta, jonka mukaan EU-alueella ei juurikaan osteta venäläistä kaasua vuoteen 2050 mennessä.

Taustalla on teknologian kehitys ja ylijäämäsähkön muuttaminen metaaniksi tai vedyksi.

– Vuosi 2050 on kaukana, mutta itse asiassa ylijäämäsähköä meillä on jo nyt. Pohjanmerelle on tulossa valtavia tuulipuistoja, joissa on tarkoitus siirtää energiaa vedyksi. Sitä voidaan tarvittaessa muuttaa myös metaaniksi, Kai Mykkänen sanoi.

Hänen mukaansa EU voisi vauhdittaa prosessia, jolla Venäjä-riippuvuutta vähennettäisiin seuraavan vuosikymmenen aikana. Varsinkin Saksa on joutunut tasapainoilemaan ulkopolitiikassa energia-asioiden vuoksi.

– Eurooppa alkaa nousta tässä suhteessa jaloilleen vuonna 2030, jos tällöin ollaan tilanteessa, jossa venäläistä kaasua ei tarvita, Mykkänen jatkoi.

Hän arvioi, ettei Yhdysvaltain apuun voi luottaa samalla tavoin kuin aiemmin. EU:n ja Venäjän suhteet ovat kiristyneet viime aikoina erityisesti Valko-Venäjän tilanteen ja oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin myrkytyksen johdosta.

– Kaasuriippuvuuteen tulee kiinnittää huomiota, sillä Venäjä on entistä vaarallisempi ja arvaamattomampi. Uskon, että Saksassa punnitaan parhaillaan hyvin tarkasti, mitä viimeaikaiset tapahtumat tarkoittavat Nord Stream 2 -kaasuputkihankkeelle.