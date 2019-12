Kai Mykkänen: Onko hallitus antanut mandaatin kotiuttaa ISIS-aikuisia?

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomuksen ryhmäjohtajan mukaan edellisen hallituksen linjana oli, että aikuisia ei auteta palaamaan.

Kokoomus yhtyy perussuomalaisten alulle panemaan välikysymykseen ISIS-palautuksista.

– Nyt on niin suuri epäselvyys, onko hallitus tehnyt poliittisen päätöksen ja antanut mandaatin kotiuttaa Suomeen ISISin kalifaatin toimintaan osallistuneita Suomen kansalaisia vai ei, että tästä on syytä kysyä välikysymyksellä, kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen sanoi toimittajille eduskunnassa kokoomuksen ryhmäkokouksen jälkeen.

Mykkänen kertoi, että kokoomus on päässyt perussuomalaisten kanssa yhteisymmärrykseen välikysymyksen tekstistä.

– Teksti on laadittu yhdessä muokaten, Mykkänen sanoi.

Mykkäsen mukaan kokoomus lähtee siitä, että pieniä lapsia tulee Suomen auttaa, jos siihen löytyy turvallinen tapa. Mykkänen vetoaa Suojelupoliisin arvioon siitä, että ISISin kalifaatin toimintaan osallistuneet aikuiset aiheuttavat merkittävän turvallisuusriskin, jos heitä tuodaan Suomeen.

– Sen takia edellisessä hallituksessa linja oli se, että aikuisia ei Suomen valtion toimin auteta ja nyt ilmeisesti linja on jotenkin toinen, Mykkänen sanoi.

Ulkoministerin tulkinta vaihdellut eri päivinä

Mykkänen huomauttaa, että hallituspuolueiden puheenjohtajien kommentit asiasta ovat olleet viimeisen vuorokauden aikana vältteleviä.

– (Ulkoministeri Pekka) Haaviston tulkinta siitä, onko tehty iltakoulun päätös vai onko hänellä oma viranomaismandaatti toimia ilman hallituksensa siunausta on ollut vaihteleva eri päivinä ja tähän on saatava kyllä selvyys. Välikysymys on oikeastaan meidän ainoa tapa selvyys nopeasti saada.

Mykkäsen mielestä on aivan selvää, että jos Suomen valtio aktiivisesti auttaa paluussa alueelta, se ei perustu viranomaisen konsulipalvelulain mukaisiin normaaliin toimiin, vaan se on poikkeuksellinen toimi.

– Silloin tottakai hallituksen on tehtävä asiassa poliittinen päätös. On erittäin kornia, että tässä on ilmeisesti yritetty painostaa ulkoministeriön virkamiestä lainvastaisiin toimiin ilman hallituksen mandaattia edetä, ikään kuin vaivihkaan tuoda Suomeen.

Mykkänen huomauttaa, että nytkin on epäselvyys siitä, onko tällainen suunnitelma ja operaatio tälläkin hetkellä valmistelussa ja käynnistymässä.

Kalifaatin toimintaan osallistuneita aikuisia ei tule palauttaa

Mykkänen kertoi, että kokoomuksen kanta asiaan on se, että ISISin kalifaatin toimintaan osallistuneita aikuisia ei tule auttaa palaamaan Suomeen, vaan Suomen tulisi ajaa kansainvälisen tuomioistuimen perustamista ja käsitellä heitä alueella.

– Lasten osalta, jos löytyy turvallinen tapa, jolla heidät voidaan auttaa Suomeen ja ottaa täällä huostaan lastensuojelutoimenpiteiden osalta, niin näitä pieniä lapsia pitää tottakai lasten oikeuksien sopimuksen mukaisesti auttaa.

Kokoomuksen mielestä pitäisi siirtyä Tanskan malliin, jossa kansalaisuus voidaan kaksoiskansalaisilta peruuttaa, jos kansalainen osallistuu terroristiseen toimintaan ulkomailla.

