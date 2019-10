Kai Mykkänen: Oliko tämä Antti Rinteen paljastuksen motiivi?

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtajan mukaan pääministerin kirjapaljastuksen ajankohta herättää kysymyksiä.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen ihmettelee pääministeri Antti Rinteen (sd.) elämänkerrassa julkaistun hallituspaljastuksen motiivia.

Rinne kertoi viime viikolla julkaistussa Antti Rinne – Koko tarina elämänkerrassaan, että pääministerikaudellaan Juha Sipilä (kesk.) olisi pyytänyt Antti Rinteen johtamaa SDP:tä kokoomuksen tilalle hallitukseen syksyllä 2017. Juha Sipilä on kiistänyt väitteet.

Kai Mykkänen kertoo Verkkouutisille, ettei lähde tuomaroimaan huhujen oikeellisuutta tai sitä, kumpi silloisista puolueen puheenjohtajista puhuu totta. Hänen mukaansa on kuitenkin perusteltua kysyä, miksi aihe nostettiin uudelleen esiin nyt vuosia myöhemmin, kun keskusta ja SDP ovat samassa hallituksessa.

– Vaikea sanoa, mikä Antti Rinteen motiivi tässä on. Pyrkiikö hän etäännyttämään keskustan nykyistä ryhmää Juha Sipilän keskustan ajatuksista tai saamaan Juha Sipilän ajan näyttämään sekoilulta, Kai Mykkänen pohtii Verkkouutisille.

– Antti Rinne on kuitenkin selvästi antanut suostumuksensa ja myötävaikuttanut tämän kirjan tekstin julkituloon, Mykkänen lisää.

Ilta-Sanomat uutisoi maanantaina nimettömistä lähteistä, joiden mukaan Antti Rinne olisi syksyllä 2017 itse ottanut yhteyttä Juha Sipilään keskustelujen aloittamiseksi. Lähteiden mukaan Rinteen motiiveina olisivat olleet vaikeudet puolueen sisällä sekä halu ottaa uutta asemaa itselleen.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo totesi Rinne-kirjan julkaisun jälkeen olevansa yllättynyt kirjan väitteistä. Hän korosti antamassaan haastattelussa, ettei vanhojen asioiden kaivelun ja kirjojen julkaisemisen kuuluisi olla pääministerin tehtävälistalla, vaan maan johtamisen.

Myös Kai Mykkänen allekirjoittaa Orpon näkemyksen. Hänen mukaansa monenlaisia huhuja on nyt liikkeellä, eikä niistä ole minkäänlaista varmuutta.

– Ainoastaan nämä kaksi henkilöä voivat kertoa, mitä Porin yössä todella on tapahtunut ja he ovat asiasta eri mieltä. Vaikea sanoa, mitä todellisuudessa on käynyt, Mykkänen toteaa.