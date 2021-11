Kai Mykkänen: Näin yli 100000 ihmistä pääsisi jaloilleen pois tukien varasta

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtajan mukaan harva uskoi keväällä alijäämäiseen budjettiin.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen sanoo, että puolueen vaihtoehtobudjetti osoittaa vääriksi kansanedustaja Antti Lindtmanin (sd.) epäilyt. Lindtman totesi keväällä, ettei ensi vuodeksi ole mahdollista laatia valtiolle sellaista, joka pysyisi menokehysten sisällä.

– Minulla on kipeä muistijälki siitä, miten Lindtman ja monet muut jyrisivät, että ette te pysty tekemään budjettia kehyksiin. Heidän mielestään oli välttämätöntä, että ensi vuonna on miljardi euroa korkeampi kehys kuin kevään kehysriihessä oli esillä. Tässä me osoitimme, että kyllä me pystymme, Mykkänen sanoo.

Kokoomuksen vaihtoehtobudjetissa valtion menot olisivat ensi vuonna 62,8 miljardia euroa. Hallituksen alkuperäinen kehystaso oli 64 miljardia euroa. Hallituksen oma esitys kuitenkin ylittää kehystason, koska hallitus aikoo käyttää ensi vuonna 64,9 miljardia euroa.

– Menimme jopa selvästi alle hallituksen jyräämään menomaltin. Totta kai se vaatii säästöjä ja sitä, että ihmisiä nostetaan tukien varasta töihin, Mykkänen sanoo.

Erityisesti Mykkänen kehuu kokoomuksen työllisyysohjelmaa, joka toisi jopa 114 000 – 140 000 uutta työpaikkaa maahan. Hän huomauttaa, että laskelma nojaa puolueettomiin arvioihin, jotka ovat tehneet eduskunnan tietopalvelu ja valtiovarainministeriö.

– Se on massiivinen määrä, enkä usko, että Suomessa on koskaan vastaavaa esitelty.

Mykkänen ennustaa, että poliittiset kilpailijat tulevat väittämään, että kokoomus on kova ja leikkaa monilta toimeentulon. Hän kuitenkin toteaa, että eduskunnan tietopalvelun mukaan kolme neljästä suomalaisesta hyötyisi rahallisesti kokoomuksen mallista.

– Lisäksi yli 100000 ihmistä pääsee omille jaloilleen tukien varasta. Se on meidän filosofiamme, miten haluamme parantaa työllisyyttä. Emme niin, että velkarahalla yritetään tekohengittää nostamalla tukitasoja ja jossa pää tulee vetävän käteen.

Mykkäsen mukaan kokoomuksen malli ei vaikuta tulonjakoon käytännössä lainkaan, vaan tuloeroja kuvaava gini-kerroin muuttuu vain 0,1 yksikköä. Suomen gini-kerroin oli Tilastokeskuksen mukaan 27,9 vuonna 2019.

Kokoomus esittää vaihtoehtobudjetissaan muun muassa näitä asioita:

Valtiolle säädetään Ruotsin mallin mukainen velka-ankkuri, joka jarruttaa liiallista velkaantumista.

Palkkatyön verotusta kevennetään yhteensä 800 miljoonalla eurolla.

Kiristetään tupakan ja virvoitusjuomien verotusta ja säädetään vero muillekin terveydelle haitallisille tuotteille.

Selvitetään, voidaanko asuntokauppojen varallisuusvero poistaa tai voidaanko sitä laskea.

Poistetaan asuntolainojen korkovähennysoikeus.

Perustetaan jokaiselle vastasyntyneelle osakesäästötili, jonne sijoitetaan 300 euroa valtion lahjoittamia varoja.

Lisätään valtion tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoitusta 200 miljoonalla eurolla.

Nostetaan opintotuen tulorajoja.

Pääomitetaan korkeakouluja miljardilla eurolla. Varoja ei oteta valtion budjetista, vaan siihen käytetään muuta valtion omaisuutta.

Poistetaan autovero ja korotetaan ajoneuvoveron perusveroa.

Parannetaan ratayhteyksiä kahdella miljardilla eurolla ja muita liikenneyhteyksiä puolella miljardilla eurolla.

Uudistetaan asumistuki ja leikataan tuen menoja 350 miljoonalla eurolla.

Korotetaan kotitalousvähennystä ja muutetaan se pysyväksi.

Lisätään lukioiden rahoitusta 50 miljoonalla eurolla.

Laajennetaan ansiosidonnainen työttömyysturva koskemaan kaikkia työssäkäyviä.