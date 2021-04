Kai Mykkänen: Näin yhteiskunta voitaisiin avata nopeammin

Kokoomuksen ryhmäjohtaja nostaa esille Tanskan käyttöönottaman koronatodistuksen.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen (kok.) esittää uudessa blogikirjoituksessaan tapoja, joilla yhteiskunta voitaisiin avata koronaepidemian jäljiltä mahdollisimman nopeasti. Tärkeäksi keinoksi Mykkänen esittää koronatodistusta.

Mykkänen kertoo, että koronatodistusten käyttäminen mahdollistaisi muutoksen jo toukokuun vaihteessa. Tällöin esimerkiksi ravintoloihin ja tapahtumiin pääsisi todistuksella, joka todistaisi, että sen haltija on joko rokotettu tai saanut negatiivisen koronatestituloksen.

Tässä suhteessa hallituksen exit-suunnitelma saa Mykkäseltä osaakseen kritiikkiä. Tällä hetkellä on epäselvää, voiko kukaan osallistua minkäänlaisiin tapahtumiin, ennen kuin suurin osa suomalaisista on rokotettu.

Mykkänen esittää myös huolensa siitä, että Suomen yhteiskunnan avaamisen lykkäytyminen voi heijastua tapahtuma-alan väliseen kilpailuun ja asettaa suomalaiset toimijat heikompaan asemaan. Jo muutaman kuukauden viivästys voisi aiheuttaa merkittäviä ongelmia kymmenille tuhansille alan työntekijöille.

Tanskassa Mykkäsen esittämä koronatodistus on jo käytössä, ja maa valmistautuu avaamaan yhteiskuntaa toukokuun aikana. Tanskan malliin sisältyy lisäksi testauskapasiteetin raju kasvattaminen, ja myös oireettomia kehoitetaan käymään säännöllisesti koronatesteissä. Mykkäsen mukaan Tanskasta voitaisiin ottaa mallia Suomeenkin.

– Terveiden testissä käymisen mahdollistamista tulisi harkita, jos se olisi avain yhteiskunnan avaamiseen mahdollisimman nopeasti mahdollisimman monelle ja yhdenvertaisuutta kunnioittaen, Mykkänen kommentoi.

Huolet koronatodistuksen eriarvoistavasta vaikutuksesta Mykkänen torjuu, ja muistuttaa, että tapahtumajärjestäjillä on jo nyt oikeus asettaa erilaisia edellytyksiä tapahtumaan pääsylle. Myös valtiosääntöoikeuden professori Tuomas Ojanen on todennut koronapassien olevan hyväksyttäviä, kunhan sen käytölle on hyväksyttävä peruste ja erottelu on oikeasuhtaista.

Mykkänen kertoo, että koronapassit eivät ole kokoomuksen eduskuntaryhmälle päämäärä itsessään, vaan tavoitteena on yhteiskunnan avaaminen mahdollisimman monelle. Avautuminen ei myöskään saa heikentää jo paranemassa olevaa tautitilannetta, jonka lisäksi jokaisella ei-rokotetulla tulee olla oikeus päästä osallistumaan yhteiskunnan toimintaan saatuaan negatiivisen testituloksen.

– Tämä lähtökohtana olemme valmiita vuoropuheluun kaikista keinoista, joilla exit-suunnitelmaa voidaan parantaa suomalaisten eduksi, Mykkänen tiivistää.

Korona-todistuksen tavoite on avata nopeammin ja useammalle. Tuoreella testitodistuksella mahdollisuus tulisi yhdenvertaisesti jokaiselle, joka ei tartuta. Kyse ei ole "vain muutamasta kuukaudesta" vaan tapahtuma-alasta ja monien yksinäisten jaksamisesta.https://t.co/anX0kOVRdh — Kai Mykkänen (@KaiMykkanen) April 10, 2021