Kai Mykkänen: Missä viipyy tutkimuksen rahoitusta lisäävä laki?

Kokoomusedustajan mukaan ministeriössä odotetaan hallitukselta asialle poliittista siunausta.

Missä viipyy tutkimuksen ja tuotekehityksen rahoituslaki, kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen kysyy Twitterissä valtiovarainministeri Annika Saarikolta (kesk.).

Kokoomusedustaja viittaa Helsingin Sanomissa julkaistuun mielipidekirjoitukseensa.

– Valtiovarainministeriö on kertonut julkisuudessa, että sillä on valmius aloittaa lain valmistelut. Virkahenkilöt odottavat hallitukselta poliittista siunausta. Se on syytä antaa heti, Mykkänen kirjoittaa.

Hän kuuluu rahoituslakia esittäneeseen parlamentaariseen t&k-työryhmään. Lain mukaan eduskunta säätäisi panostusten nousevan uran lakisääteiseksi menoksi valtion budjeteissa.

Työryhmä on esittänyt, että tutkimuksen rahoitusta nostava laski tulisi voimaan 1.1.2023.

– Jos ja kun hallituksen tulisi tätä varten antaa lakiesitys eduskunnalle jo ennen ensi vuoden budjetin käsittelyä, olisi vähintään johdonmukaista ellei velvoittavaakin, että hallitus toteuttaisi laissa tarkoitettua rahoituksen tasoa jo ensi vuotta koskevassa budjettiesityksessään, Mykkänen kirjoittaa.

Hän vaatii hallitusta korjaamaan tutkimusrahoituksen suuntaa nousu-uralle jo kevään kehysriihessä.

– Pitää pystyä valitsemaan pois vähemmän välttämättömiä menoja ja ottaa vastuuta Suomen tulevaisuudesta. Koko 200 miljoonan euron panostason nostoa ei ensi vuonna tarvitse tehdä menopuolella, vaan osa voidaan toteuttaa kannustamalla yrityksiä suurempiin t&k-investointeihin nykyistä laajemmalla verovähennyksellä. Sitä myös parlamentaarinen työryhmä ehdottaa otettavaksi käyttöön.