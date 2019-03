Kai Mykkänen: Miljardeja jaetaan kuin työllisyysaste olisi jo saavutettu

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sisäministerin mukaan nyt tunnutaan uskovan, että työllisyys kasvaa itsestään.

Sisäministeri Kai Mykkäsen (kok.) mukaan huuma talouspoliittisissa puheissa on kääntynyt pessimismistä ylioptimismiin. Hänen mukaansa kahdeksan vuotta sitten tuskin kukaan uskoi, että 72 prosentin työllisyysasteeseen todellisuudessa päästäisiin.

Kai Mykkänen ja opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) julkaisivat perjantaina Maailman paras työelämä -pamfletin. Ministerit kommentoivat Verkkouutisille, että vaalipuheissa esitetään miljardilupauksia ikään kuin työllisyydessä oltaisiin päästy jo 75 prosenttiin.

Mykkäsen mukaan nyt tunnutaan ylioptimistisesti uskovan, että työllisyys kasvaa itsestään.

− Vaalipuheissa jaetaan jo nyt sitä kakkua, jonka 75 prosentin työllisyysaste tuottaisi neljän vuoden päästä. Siis ennen kuin sitä 75 prosenttia on edes saatu, Mykkänen sanoo.

− Neljä vuotta sitten puhuttiin vain leikkauksista, siitä mihin ne kohdennetaan. Meillä oli Ben Zyskowiczin kanssa silloin Hesarissa mainos, että leikkauslistat vertailussa ja suosittu tilaisuus. Nyt talous on saatu nousuun, mutta se ei tarkoita, etteikö velkaantuminen tulisi pitää matalana myös tulevina vuosina. Jos etenemme punavihreiden mukaan, olemme neljän vuoden päästä taas Benin ja Kaitsun leikkauslistoissa, hän lisää.

Sanni Grahn-Laasosen mukaan ainoa keino rahoittaa hyvinvointiyhteiskunta on vastuullinen talouspolitiikka ja työllisyyden edistäminen.

− Ilma on sakeana miljardiluokan vaalilupauksista. Antti Rinteellä ei ole itselläänkään käsitystä edes miljardin tarkkuudella, kuinka monta miljardia on tullut luvattua. Tämä on avannut ihmisten silmiä kentällä, hän sanoo.

Jotta 75 prosentin työllisyystavoite voidaan saavuttaa, on Mykkäsen mukaan työn ja yrittämisen verotusta uskallettava keventää, palkkaamisesta tehtävä helpompaa ja työn vastaanottamisesta kannattavaa.

− Näissä palikoissa pitää päästä eteenpäin, koska suhdanne ei tule olemaan niin suotuisa kuin se on nyt ollut, Mykkänen sanoo.

Osa-aikatyötä Ruotsin tapaan

Grahn-Laasonen ja Mykkänen esittävät pamfletissaan, että työelämän muutosten vuoksi Suomessa pitää tehdä osaamisen tulevaisuussopimus. Se olisi työnantajien ja työntekijöiden välille laadittava sopimus, jossa sovitaan osaamisen päivittämisestä työuran aikana.

− Osaamisen tulevaisuussopimus tarvitaan takaamaan jokaiselle, että oman osaamisen päivittäminen on mahdollista myös työuran aikana. Mahdollisuus kouluttautua joustavasti myös työuran varrella on parasta muutosturvaa, Grahn-Laasonen sanoo.

Kokoomus on asettanut perhevapaauudistuksen kynnyskysymykseksi seuraavalle hallituskaudelle. Työn ja perheen yhdistämiseksi olisi Grahn-Laasosen ja Mykkäsen mukaan lisättävä myös osa-aikatyön tekemistä.

− Meidän pitää Ruotsin tapaan päästä siihen, että osa-aikatyö on pikkulasten vanhemmilla ihan normaali juttu. Meillä täytyy olla vaihtoehtoja kokoaikatyön ja kokoaikavanhemmuuden välillä. Nyt suomalainen työelämä ei tätä tunnista. Haastan työmarkkinajärjestöt huomioimaan tämän seuraavalla tes-kierroksella, Mykkänen sanoo.