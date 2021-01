Kai Mykkänen: Miksi autoilua pitäisi verottaa enemmän, jos se on puhdasta?

Autolla liikkumista saatetaan alkaa verottaa kulutuksen mukaan eli arvonlisäverolla.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen, perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio ja liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd.) ovat sitä mieltä, että liikenteen verotusta on mahdollista laskea.

Liikenteen verokertymän arvioidaan pienentyvän noin miljardilla eurolla vuoteen 2030 mennessä nykyisellä verorakenteella, kun autojen energiatehokkuus paranee, autoilu sähköistyy ja biopolttoaineiden osuus kasvaa.

Sen sijaan ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen (vihr.) ja valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk.) ovat sitä mieltä, että liikenteen verotusta ei ole varaa laskea, vaan tämä ”gäppi” eli aukko täytyy kuroa umpeen.

Krista Mikkonen huomautti, että kyseessä on valtava määrä rahaa valtion budjetissa. Liikennettä verottamalla on rahoitettu myös infrastruktuuria.

– On tärkeää varmistaa se, että liikenteestä saadaan jatkossakin verotuloja, mutta iso kysymys on, miten se sitten tehdään? Fossiilista verottamalla sitä ei voida tehdä, kun ne häviävät kokonaan kuviosta. Sen takia täytyy miettiä uudenlaisia keinoja, Mikkonen sanoi Autoalan tiedotuskeskuksen järjestämässä Sadasta nollaan -webinaarin paneelikeskustelussa tänään perjantaina.

Valtiontaloutta voitaisiin nyt sopeuttaa

Timo Harakka sanoi, että nyt tehdään isoa uudistusta fossiilittoman liikenteen tiekartan osalta, jotta EU:n päästötavoitteet saavutetaan. Hänen mukaansa ei ole itsestään selvää, että nykyinen verorakenne säilyy.

– Kaikki hallitukset, niin nykyinen kuin edeltäjäkin, ovat tehneet polttoaineveronkorotuksia pelkästään valtion kassasyistä, saadakseen lisää rahaa. Jos me menemme esimerkiksi Kalifornian tapaiseen päästökauppajärjestelmään, niin tarkoitus on, että päästökaupalla valtiolle saatavat tulot ohjautuvat jossain määrin myös liikenteen puhdistumiseen, Harakka sanoi.

Ville Tavio oli sitä mieltä, että nyt on hyvä mahdollisuus liikenteen osalta laskea verotusta.

– Ehkä tämä momentum voitaisiin käyttää niin, että mietittäisiin, miten valtiontaloutta sopeutettaisiin, Tavio sanoi.

Hänen mielestään Suomen ei pidä tehdä päästövähennyksiä yli EU:n minimin, vaan katsoa, miten muualla maailmassa päästövähennykset etenevät.

Pitäisikö sähköveroa nostaa?

Kai Mykkänen sanoi, että liikkumisvapaus on tärkeä arvo. Hänen mielestään liikenteen verokertymät on perusteltu viimeiset 30 vuotta sillä, että polttomoottorista syntyy päästöjä ja tulevaisuudessa verokertymän alenema on seurausta siitä, että fossiilisten polttoaineiden, bensan ja dieselin, polttaminen moottoreissa on vähenemässä.

– Voisi kysyä Vanhaselta ja Mikkoselta, oletteko myös sitä mieltä, että kun vastaava tapahtuu myös lämmityspolttoaineiden verotuksessa, pitäisikö se kompensoida kokonaan esimerkiksi sähköveron nostolla? En näe, miksi liikkumista autolla tai energiankäyttöä pitäisi verottaa enemmän kuin jotain muuta kulutusta, jos se siirtyy puhtaaksi, Mykkänen sanoi.

Mykkänen oli kuitenkin sitä mieltä, että verotulojen lasku täytyy varmaankin kuroa umpeen jollain tavalla, mutta hänen mukaansa kyse on silloin siitä, mikä on arvonlisäverotuksen rooli.

– Kulutusverotus on varmasti kasvava osa. Ei ole perusteltua pitää autoilun verotusta jossain vakiossa, joka on selvästi korkeampi kuin tieinvestointien osa, jos saastutus vähenee dramaattisesti, Mykkänen sanoi.

Verotusta pohtivan työryhmän työ venyy

Valtiovarainministeri Matti Vanhanen sanoi noudattavansa viran puolesta varovaisuusperiaatetta.

– Ennen kuin on edes alustavaa ajatusta, mistä muualta se voitaisiin kompensoida, en halua olla luopumassa mistään, Vanhanen sanoi.

Vanhanen kertoi pyytäneensä valtiovarainministeriön vero-osastolta arvion verokertymän sulamisesta vuoteen 2025 asti. Vuonna 2019 autoilun verotuksen osuus oli noin kaksi prosenttia Suomen bruttokansantuotteesta. Vanhanen arvioi, että vuoteen 2030 mennessä verotuksen osuus putoaa prosenttiyksiköllä.

– Prosenttiyksikkö bkt:sta yhdestä verokohteesta pois on todella paljon. Ennen kuin tiedetään, mistä muualta se otetaan – arvonlisäverosta tai muualta, Vanhanen sanoi.

Vanhanen kertoi, ettei liikenteen verotuksen uudistamista pohtivan työryhmän työ valmistu helmikuun loppuun mennessä.

– Mallinnuksissa on työtä aika paljon. Kyllä se varmastikin kevätkaudella tulee, Vanhanen sanoi.