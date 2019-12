Kai Mykkänen: Kuittaako keskusta vasemmistohallituksen jatkon?

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja haluaisi, että hallitusneuvottelut käydään pohjamutia myöten.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkäsen mukaan keskusta voi aidosti vaikuttaa siihen, millä hallituspohjalla Suomea aletaan rakentaa sen jälkeen, kun Antti Rinteen hallitus kaatui.

– Olennaista on , että käydään avoin ryhmien välinen keskustelu hallituksenmuodostajan asettamisesta ja hallituspohjasta. On huomattava, että jos nykyinen vasemmistovihreä hallitus jatkaa, niin se on keskustan aktiivinen valinta, että he ovat takuuna Rinteen hallituksen perinnölle ja linjalle, Mykkänen sanoo.

Hän huomauttaa, että eduskunnassa on aidosti saatavissa myös muunlaisia enemmistöjä kuin nyt jo kaatunut hallitus.

– Lähdemme siitä, että pitäisi käydä läpi kaikki pohjat, joilla saataisiin toimintakykyinen hallitus. Sellainen, jolla maan asiat pannaan kuntoon, eli työpaikkoja lisää ja verotuksen suunta takaisin kevenevälle suunnalle.

Keskustan ryhmäkokous venyi maanantaina paljon odotettua pidemmäksi. Osaa keskustalaisista epäilyttää nykyinen hallistuspohja, mutta puheenjohtaja Katri Kulmuni on useaan kertaan todennut, että ohjelma ja hallituspohja käyvät. Kulmunin on alun perin kerrottu kannattaneen jopa Rinteen jatkoa. Keskustan kokousta on kuvattu äänekkääksi. Ennen keskustan ryhmäkokousta RKP ja vihreät ottivat Rinteen puolesta kantaa, mikä viittasi siihen, että keskustan ryhmäkokouksen arvioitiin ottavan samanlaisen kannan, mutta toisin kävi.

Mykkänen ei halua kommentoida, millaisia keskusteluja hän on käynyt keskustalaisten kanssa.

– En lähde kommentoimaan yksittäisiä käytyjä keskusteluja edustajien kanssa, mutta kyllä kai on aika laajasti tiedossa, että keskustan ryhmäkokouksessa on käyty keskustelua, miten ensinnäkin Rinteeseen suhtaudutaan ja sitten myös hallituspohjan osalta. Tämä syksy on näyttänyt, että tällä punavihreällä pohjalla ei tuloksia synny. Nyt kun prosessi käynnistyy, keskusta voi päättää, haluavatko olla punavihreän hallituksen takuuna vai rakennetaanko toiselta pohjalta.