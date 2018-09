Kai Mykkänen IL:lle: Vihreät kikkailevat luvuilla

Ministeri toivoo Touko Aallolta löysien heittojen sijaan enemmän konkreettisia ratkaisuehdotuksia.

Sisäministeri Kai Mykkäsen kertoo Iltalehdelle pitävänsä vihreiden puheenjohtaja Touko Aallon puheita helppoina ja löysinä heittoina. Hän toivoisi puolueelta enemmän konkreettisia ratkaisuehdotuksia.

– Toivoisin, ettei heitetä löysiä heittoja, jotka antavat vääriä mielikuvia, vaan ratkaistaan asiat yhdessä niin, että ne saadaan myös tehtyä, Mykkänen sanoo.

Hänen mukaansa kokoomus ja vihreät ovat yhtä mieltä siitä, että hiilestä, turpeesta, öljystä sekä kaasusta pitää irtautua Suomessa kokonaan. Realistisesta aikataulusta ollaan taas eri linjoilla. Vihreiden mukaan esimerkiksi turpeesta pitäisi luopua kymmenessä vuodessa kokonaan kasvattamatta metsähakkeen osuutta.

– Tässä asiassa joudun haastamaan Touko Aallon julkisesti: Millä sellaiset kaupungit, kuten Jyväskylä, Kuopio, Seinäjoki ja kymmenet muut, jotka tällä hetkellä lämpenevät pääosin turpeella, lämpenevät kymmenen vuoden päästä talvella, jos metsähaketta ei saa käyttää?

Mykkäsen mukaan vihreiden tulisi tunnustaa tosiasiat ja myös Juha Sipilän (kesk.) hallituksen ilmaston hyväksi tekemät päätökset. Esimerkkeinä hän mainitsee muun muassa kivihiilen kieltämisen vuoteen 2030 mennessä ja biopolttoaineiden osuuden nostamisen tulevan kymmenen vuoden sisällä.

Ympäristöhaitallisten tukien osalta Mykkänen arvioi Aallon “tapansa mukaan epäreilusti vääristelevän kuvaa”, kun hän väittää kokoomuksen nostaneen niitä kuluneella vaalikaudella.

– Vihreät kikkailee luvuilla, kun he väittävät, että esimerkiksi turpeen verotuki olisi kasvanut. Se johtuu pelkästään siitä, että kun öljyn, kaasun ja hiilen veroja on nostettu ja turpeen vero on ollut sama kuin ennenkin, niin silloin laskennallisesti erotus on kasvanut.