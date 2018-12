Kai Mykkänen: Muuttoliikkeen kysymykset ratkaistava yhdessä

Siirtolaisuutta koskeva YK:n asiakirja ei edellytä muutoksia Suomen lainsäädäntöön.

YK:n korkean tason konferenssissa Marokon Marrakeshissa hyväksyttiin maanantaina YK:n turvallista, järjestäytynyttä ja sääntöjenmukaista siirtolaisuutta koskeva globaali asiakirja. Siinä määritellään muuttoliikkeitä koskevia keskeisiä kysymyksiä ja keinoja reagoida niihin.

Sisäministeri Kai Mykkänen (kok.) edusti konferenssissa Suomea.

– Yksikään maa ei pysty ratkomaan maailmanlaajuisia muuttoliikekysymyksiä yksin. On kaikkien etu, että yhteisiin kysymyksiin etsitään ratkaisuja, jotta muuttoliike olisi hallittua ja yhtä lailla lähtö- ja kauttakulkumaat kuin vastaanottavatkin valtiot täyttäisivät velvoitteensa. Esimerkkinä tästä on omien kansalaisten takaisinottaminen, Mykkänen toteaa tiedotteessa.

Koska kyseessä on poliittinen asiakirja eikä kansainvälinen sopimus, asiakirja ei edellytä muutoksia Suomen lainsäädäntöön. Niin kutsutun GCM-asiakirjan (Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration) tavoitteena on etsiä keinoja, joilla muuttoliikkeitä voitaisiin hallita kaikkien eduksi niin, että muuttoliike on turvallista, järjestäytynyttä ja sääntöjenmukaista.

Asiakirja sisältää esimerkiksi toimenpiteitä ihmiskaupan ja ihmissalakuljetuksen estämiseksi sekä ihmiskaupan uhrien auttamiseksi.

Suomen suvereniteettiin asiakirja ei sisäministeriön mukaan puutu. Suomi päättää jatkossakin ulkorajojensa valvonnasta ja siitä keitä ja miten maahan pääsee.

GCM-asiakirjan lopullinen hyväksyntä tapahtuu YK:n yleiskokouksessa.

