Kai Mykkänen EPP-kongressissa: EU tarvitsee päätöksiä maahanmuutosta

Sisäministeri Kai Mykkänen (kok.) kehottaa EU:ta vauhdittamaan turvapaikkapolitiikan uudistamista.

EU:n huippukokouksissa ja europarlamentissa ei ole toistaiseksi saavutettu yksimielisyyttä seitsemästä aihetta koskevasta lakihankkeesta. Mykkäsen mukaan vaarana on, että asia pysyy jumissa ensi kevään eurovaaleihin asti.

– Meidän pitää olla joustavampia ja harkita yksittäisiä toimenpiteitä, jotka olisi mahdollista toteuttaa. Suurten jäsenvaltioiden tulee olla aloitteellisia tämän suhteen joulukuussa pidettävässä EU-huippukokouksessa, Kai Mykkänen sanoi EPP:n suurkongressissa Helsingissä.

Hänen mukaansa kaikki jäsenvaltiot hyötyisivät yhtenäisestä turvapaikkapolitiikasta.

– Sotien uhreille tarjottava suoja on maksimoitava, mutta samalla EU-kansalaisten huoliin on kyettävä vastaamaan. On tärkeää, etteivät salakuljettajat hallitse tilannetta. EU:n ulkopuolisista käsittelykeskuksista tarvitaan päätöksiä.

Keskusteluun osallistunut Maltan europarlamentaarikko Roberta Metsola varoitti viivyttelyn riskeistä.

– On vaarana, ettei minkään lainsäädännön suhteen päästä sopuun. Jossain vaiheessa on katsottava yksittäisiä instrumentteja ja mietittävä, mikä on tärkeintä. Uusi EU-parlamentti voi olla entistä jakautuneempi, jolloin on vaikea saada enemmistöä mihinkään, Metsola sanoi.

– En haluaisi kuulostaa liian pessimistiseltä. Mutta riskinä on, että parlamentissa tulee olemaan yhä useampia, joiden ainoana tavoitteena on EU:n tuhoaminen sisältä käsin.

