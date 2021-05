Kai Mykkänen ei sulje pois keskustan, SDP:n ja kokoomuksen hallitusta

”En innostu laatikko- ja valtaleikeistä”

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen suhtautuu ehdotukseen Mykkästä varautuneemmin.

– Jouni (Ovaska) tietää paljon näistä asetelmista vanhana puoluevaltuuston puheenjohtajana ja puoluesihteerinä, mutta en vaalikauden puolivälissä innostu laatikko- ja valtaleikeistä, joita tässä on, Kurvinen vastaa.

Kurvinen sanoo ihmettelevänsä sitä, että tällä vaalikaudella on unohtunut, että Suomessa on aiemmin pystytty ylittämään perinteinen porvaripuolueet ja vasemmistopuolueet -raja. Suomessa on pitkä punamulta- ja sinipunahallitusten perinne.

– Minusta se on ollut voimavara Suomelle ja pidän erittäin huonona sitä, jos ruvetaan lyömään leimoja, että kokoomus on sinimusta ja kokoomuksen pitää leikkiä vain KD:n ja persujen kanssa ja jos keskusta menee hallitukseen demareiden kanssa, niin se on sosialismia. Minusta se on ollut pimeää tällä vaalikaudella, Kurvinen sanoo.

Hän toivoo kokoomuksen eduskuntaryhmältä itsetutkistelua siltä osin, ettei keskustaan lyötäisi ”oikeistopopulisesti” sosialisti-leimaa. Kurvinen heittää, että eihän presidentti Sauli Niinistöäkään pidetty sosialistina, kun hän toimi valtiovarainministerinä Lipposen hallituksissa.

– Kyllähän meillä kokoomuksen kanssa on paljon yhteistä ja monessa asiassa ollaan samaa mieltä. Ainakin kokoomuksen kanssa meidän on helppo löytää erilaisia yhteistyörakennelmia varmasti tulevaisuudessa, Kurvinen sanoo.

